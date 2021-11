Será Gael García el «Hombre Lobo»

El actor mexicano Gael García Bernal fue elegido para ser el protagonista en el especial de Halloween, Werewolf by Night, el cual está basado en el Hombre Lobo.

De acuerdo al portal The Wrap, el proyecto sobre el personaje de Marvel comenzará su producción a principios de 2022 y será transmitido a través de Disney Plus.

Según los cómics, dos personajes diferentes han compartido ese apodo, el primero fue Jack Russell quien apareció por primera vez en un número de 1972 de «Marvel Spotlight», el cual fue creado por Gerry Conway y Mike Ploog basándose en conceptos de Stan Lee y Roy Thomas.

Posteriormente, Marvel realizó otra aparición del personaje, pero con Jake Gómez en «Werewolf by Night» (Vol. 3) # 1, escrito por Taboo, Benjamin Jackendoff y Scot Eaton.

Hasta el momento aún se desconoce cuál de las dos versiones revivirá García Bernal.