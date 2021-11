Senadora Martha Márquez renuncia al PAN; acusa que el partido ‘perdió la esencia’

Martha Márquez Alvarado, senadora por el estado de Aguascalientes, anunció en redes sociales su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) tras una militancia de 18 años.

El día de hoy (viernes) presento mi renuncia a 18 años de militancia en Acción Nacional. Renuncio a ser parte del Consejo Nacional, renuncio al Consejo Estatal, renuncio a ser miembro de la la Comisión de Doctrina y ya no pertenece al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República”, apuntó en la grabación.

En la grabación, Márquez Alvarado aseveró que Acción Nacional perdió la esencia bajo la actual dirigencia nacional, la cual se encuentra actualmente bajo el mando de Marko Cortés, a quien acusó de no permitir la democracia en el partido.

“En Acción Nacional existen personas honorables, digas de representar al PAN (…) La dirigencia Nacional del PAN hoy no permite que haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos el presidente en turno y al ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN”, argumentó.

Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar an Acción Nacional, porque sería complice del daño que se les hace a las familias”, explicó.

Márquez Alvarado es la tercera baja de la bancada del PAN en el Senado de la República, tras las renuncias de Gustavo Madero y Judith Fabiola Vázquez Saut.

Con información de López-Dóriga Digital