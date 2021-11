Se transforma Justin Bieber en avatar para un show virtual

Planea realizar en un par de semanas un evento en vivo virtual y gratuito en donde podrá interactuar directamente con sus fans

Justin Bieber es el último artista en transformarse en un avatar digital, con el cual planea realizar en un par de semanas un evento en vivo virtual y gratuito en donde podrá interactuar directamente con sus fans.

De acuerdo con el portal Deadline, la compañía de entretenimiento virtual Wave se asoció con el cantante para el show «Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience», programa que se lanzará este 18 de noviembre.

Los fans del intérprete de «Baby» tendrán la oportunidad de aparecer en vivo en el escenario junto a su ídolo durante un par de momentos dedicados al público, además de influir en su actuación en tiempo real.

«Justin Bieber no es solo uno de los artistas más importantes del mundo, también es uno de los más progresistas. Esta asociación permite oportunidades virtuales ilimitadas para él y sus fans», dijo Adam Arrigo, presidente de Wave.

«Al combinar la tecnología de Wave con la creatividad de Justin, hemos creado una experiencia interactiva única que complementa su próxima gira física. Justin está abriendo el camino para que los artistas incorporen un concierto virtual en sus giras para llegar a nuevas audiencias que no pueden asistir en persona o quieren un tipo diferente de experiencia musical en vivo».