Se manifiestan mujeres en Palacio estatal

Las integrantes de diversos colectivos colocaron veladoras y flores de papel en las escaleras de la puerta de entrada, además de cartulinas en demanda de justicia

Un grupo de mujeres integrantes de colectivos feministas se manifestaron frente al Palacio de Gobierno estatal, en donde colocaron veladoras y pancartas para demandar justicia para Marisol, asesinada en el Palacio Municipal de Guaymas, el pasado jueves, cuando participaba en la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia contra las mujeres.

En el acto, celebrado alrededor de las 18:15 horas, el reducido grupo, conformado por unas 35 mujeres, en su mayoría vestidas de negro, colocaron veladoras y flores de papel en las escalinatas ubicadas en las puerta de acceso al Palacio de Gobierno, además de pegar cartulinas con mensajes en demanda de justicia para la joven asesinada.

“El Estado me asesinó”. “Justicia para Marisol”, “Hoy no están nuestras voces porque desde la tumba no se puede gritar”, se leyó en algunas de las pancartas.

Además en la puerta de acceso de colocó una fotografía de la joven de 18 años asesinada en el ataque armado en donde además murió un Policía Municipal, escolta de la alcaldesa y un presunto sicario.