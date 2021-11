Revelará Ingrid secretos de su vida

Este nuevo texto, cuyo título aún no ha sido revelado, surgió luego del éxito de «Simón y el Sauce Llorón», cuento que Coronado publicó en 2019

Las críticas que ha recibido, los problemas con sus ex parejas y la presión laboral son algunos de los temas que Ingrid Coronado explorará en su nuevo libro, el cual prevé lanzar en mayo del próximo año.

«Desnudé mi alma en cada una de las páginas. Es difícil mostrarse así en un libro. Comparto absolutamente todo lo que he vivido, muchos capítulos de mi vida muy dolorosos y lo importante: al compartirlo, tiene la intención de que el público se dé cuenta de lo que vive una mujer en este País.

«Estamos expuestas a un sinfín de situaciones desagradables, pero tenemos la posibilidad de darles la vuelta porque son situaciones que nos ayudan a fortalecernos enormemente y darnos cuenta que tenemos que aprender a ponernos en primer lugar, amarnos a nosotras mismas para compartir con los demás», afirmó la ex conductora de Venga la Alegría en entrevista.

Este nuevo texto, cuyo título aún no ha sido revelado, surgió luego del éxito de «Simón y el Sauce Llorón», cuento que Coronado publicó en 2019.

La mexicana dijo que su programa de radio Ingrid y Tamara, que transmite de lunes a viernes por MVS 102.5, le ayudó a sensibilizarse sobre algunos temas, los cuales fueron vertidos en su nuevo libro.

«Hacer radio ha sido uno de los más grandes regalos y sorpresas en la vida. Me gustó la temática del programa porque hablamos con especialistas sobre temas que me apasionan, como el bienestar, la salud, la cultura, la música y el arte», aseguró.

Hace unos días, la presentadora regresó a la pantalla chica con «Todos a Bailar«, producción de Ángel Aponte que se transmite los sábados a las 20:00 horas por Azteca Uno.

En este reality, ocho familias compiten para ganar medio millón de pesos. Los jueces que evalúan las coreografías son Regina Orozco y Mario Bautista.

«Este tipo de proyectos es de los formatos que más disfruto, pero cuando tiene el ingrediente que son los niños, se convierte en un producto mucho más especial que lo mantengo en mi corazón. Para mí, trabajar con los pequeñitos y descubrir su talento me encanta», dijo Coronado.