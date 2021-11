Resta Martino importancia a las derrotas ante Estados Unidos

Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, restó importancia al hecho de haber perdido tres Clásicos de la Concacaf ante Estados Unidos en los últimos meses y sólo se enfoca en recuperar terreno en la Eliminatoria hacia Qatar 2022.

El Tri perdió 2-0 en el TQL Stadium, una derrota que se suma a las caídas ante los estadounidenses en las Finales de la Concacaf Nations League y la Copa Oro, durante el verano pasado.

«No es una cuestión de perder tres partidos contra Estados Unidos, la situación es poder seguir recuperándonos en la Eliminatoria, no es un enfrentamiento personal contra Estados Unidos», atajó Martino tras el cotejo en video conferencia.

«Entiendo la importancia por ser un Clásico, tener tres derrotas ante un rival al cual todos los mexicanos le quieren ganar pero lo que más nos tiene que preocupar es reencauzar la Eliminatoria».

«El Tata» lamentó que su Selección perdió intensidad para el complemento.

«El partido tuvo momentos cambiantes, fuimos los primeros que tuvimos para golpear en el primer tiempo con oportunidades claras, la tenencia fue compartida y lo que siento es que en el segundo tiempo bajamos un poco la intensidad», apuntó.

«Cuando igualamos la intensidad en el primer tiempo tuvimos opciones y fuimos mejores, y cuando bajamos la intensidad, ellos fueron eficaces y tras hacer el gol empezaron a manejar el partido con mayor tranquilidad».

Martino negó que la defensa sea el talón de Aquiles.

«La realidad es que habíamos jugado seis partidos y teníamos tres goles en contra, no me parece que teníamos problemas defensivos, es cierto que Estados Unidos nos hizo dos goles», agregó.

«Pero también es cierto que en el primer tempo no sufrimos opciones de gol y estábamos jugando con una defensa central que no había jugado juntos, no creo que haya sido nuestro talón de Aquiles a lo largo de la Eliminatoria».