Reportan 308 contagios por Covid en un día

Este miércoles la Secretaría de Salud de Sonora (SSA), reportó 308 nuevos contagios y cuatro defunciones por Covid-19, así como 10 decesos de fechas anteriores para un acumulado de 116 mil 390 contagios y ocho mil 671 fallecimientos.

La dependencia estatal refirió que los casos correspondieron a 173 mujeres y 135 hombres, y se distribuyeron de la siguiente manera: Hermosillo, 109; Cananea y San Luis Río Colorado, 31 cada uno; Cajeme, 23; Navojoa, 20; Nogales, 19; Agua Prieta, 15; Santa Ana, 13; Nacozari de García, 11; Magdalena, siete; Caborca, seis; Puerto Peñasco, cinco.

Además, Guaymas y Ures, cuatro cada uno; Ímuris y Moctezuma, dos cada uno; Bácum, Benito Juárez, Cumpas, Huatabampo, Rayón y Villa Hidalgo, uno cada uno.

Precisó que once pacientes fueron hospitalizados durante este miércoles; cuatro se reportan como no vacunados contra el virus del SARS CoV-2, y siete con esquema completo

Señaló que las cuatro defunciones por Covid-19 ocurrieron en cuatro hombres, residentes de los municipios de Hermosillo (dos), Bácum y Benito Juárez (uno cada uno). Tres se reportaron como no vacunados contra el virus SARS CoV-2 y uno con esquema completo.

Por último, la SS reiteró el llamado a la población a mantener las medidas de prevención contra el virus, como el uso adecuado de cubrebocas, lavado frecuente de manos y mantener la sana distancia.