Reinicia Protección Civil inspecciones a guarderías en Sonora

El objetivo es que se cumplan las condiciones y programas internos establecidos por la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora

Con base en el Programa Anual de Inspecciones 2021, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) inició con la revisión de forma presencial de guarderías, jardines de niños y centros de desarrollo infantil en Sonora.

Como se recordará, el pasado 25 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el decreto que levantó la suspensión de plazos y términos legales impuesta desde el pasado mes de marzo de 2020 como medida para impedir la propagación del Covid-19.

Desde esa fecha, Protección Civil Sonora estaba impedida a realizar inspecciones presenciales en los centros antes mencionados, medida que se eliminó a partir del pasado 1 de noviembre.

Al normalizar sus funciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil reinició sus inspecciones presenciales en guarderías, jardines de niños y centros de desarrollo infantil de todo el estado.

Juan Valenzuela, director de Inspección y Vigilancia de la Coordinación Estatal de Protección Civil, dio a conocer que estas revisiones se ejecutan en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (SEC) y la Secretaría de Hacienda.

Detalló que la reactivación de inspecciones presenciales arrancó con la visita a los centros Cendi No. 1 y Cendi No. 2 del Gobierno de Sonora, además del Centro de Desarrollo Infantil No. 1, todos ellos ubicados en Hermosillo, Sonora.

Los inspectores constataron el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de unidades internas y a la aplicación de programas internos señalados en el artículo 24 en la fracción XIX de la Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora.