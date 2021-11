Recluyen en la cárcel a Emilio Lozoya

La FGR afirma que no ha cumplido con los requisitos para obtener el criterio de oportunidad, por lo que pidió el cambio de la medida cautelar; la UIF reveló que tiene otras investigaciones contra el exfuncionario

Un juez federal ordenó encarcelar a Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en el Reclusorio Norte al estimar que existe un alto riesgo que pueda darse a la fuga por la alta penalidad de los delitos que se le imputan y contar con las redes familiares y los recursos económicos suficientes para hacerlo.

La cárcel para Lozoya Austin ocurre a más de 15 meses de que fue extraditado a México.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del centro de justicia penal del Reclusorio Norte, impuso esta tarde la prisión preventiva justificada al ex director de Pemex tras la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).

El juzgador advirtió que desde el 28 de julio de 2020, en que vinculó a proceso al ex funcionario, había dejado en claro que este caso reunía las condiciones para imponer la prisión justificada.

El juez consideró que la penalidad de 12 a 35 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho generan la posibilidad de que pudiera evadirse de la justicia.

Los otros dos elementos que consideró para dejarlo en prisión es que cuenta con redes familiares fuera y dentro del País, ya que su esposa Marielle Helene Eckes vive en Alemania y además cuenta con los recursos económicos suficientes.

Sobre este último punto, la FGR reveló que el pasado 30 de septiembre el Principado de Liechtenstein informó que Lozoya era accionista de JF Holding SA y que esta empresa tenía una cuenta bancaria en ese país con 2 millones de euros.

La Fiscalía en todo momento acusó a Lozoya de emplear su negociación de un criterio de oportunidad para dilatar el proceso en forma indefinida.

«En ningún momento se modificaron las circunstancias iniciales, todos estos elementos daban para una prisión preventiva justificada, eso no se modificó en ningún momento», puntualizó Zúñiga.

«Subsisten esas circunstancias, las medidas cautelares no implican un derecho adquirido, además de que es necesario precisar que el criterio de oportunidad que negocia el imputado no se ha materializado y existe la posibilidad de evadirse de la justicia, ya que hay una red de ayuda y cuenta con los recursos suficientes, por ello voy a establecer que hay un elevado nivel de cautela y va usted estar en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Varonil Norte».

Insistían en prisión domiciliaria

Durante el debate de la medida cautelar, Miguel Ontiveros y Alejandro Rojas, abogados del imputado, pidieron que como alternativa se le diera a Lozoya la posibilidad de la prisión domiciliaria en lugar de terminar confinado en el Reclusorio Norte, sin embargo, el juez rechazó la solicitud.

De hecho, sus abogados hicieron un último intento para evitar la cárcel, ofreciendo las escrituras de dos inmuebles para garantizar la reparación del daño, válida en 7 millones 385 mil dólares, pero tampoco funcionó.

Zúñiga Mendoza pidió a la FGR tomar las medidas necesarias para garantizar que Lozoya sea ubicado en una celda separada de la zona en la que se encuentran recluidos personajes como el ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien se encuentra preso justamente por los testimonios del ex director de Pemex, o de Javier Duarte, a cuyo Gobierno relaciona en sus dichos con los sobornos de Odebrecht en Veracruz.

El juez Zúñiga previamente autorizó solo 30 de los 60 días de prórroga que pidió Lozoya para la investigación complementaria y puntualizó que ese plazo vence el próximo 3 de diciembre.

Antes de emitir su veredicto, el impartidor de justicia hizo una acotación sobre la presencia de Emilio Lozoya en el restaurante Hunan, evento que la Fiscalía empleó para pedir la prisión preventiva, porque consideró que era una provocación para las autoridades.

Al respecto, el juez sostuvo que este no era un argumento para modificar la medida cautelar porque no había ninguna prohibición judicial sobre su derecho a la movilidad.

«Quiero dejar en claro que la medida cautelar de la que gozaba no implicaba limitación alguna salvo el hecho de portar un brazalete electrónico, no salir del País, y su presentación periódica ante la autoridad correspondiente. Bajo ninguna circunstancia se le prohibió acudir a algún lugar o a otro, en principio porque se garantiza la presunción de inocencia», expuso el juez.

«De tal manera de que el señor Lozoya haya acudido o no a un restaurante escapan al análisis de este juzgador y no son motivo para modificar la medida cautelar».

La audiencia iniciada a las 10:09 horas concluyó a las 15:25 horas en la sala judicial. Al término, toda la prensa fue desalojada del recinto y sólo se quedaron en ella Lozoya, su madre, Gilda Margarita Austin y Solís, y sus dos abogados.

Tras el veredicto del juez, Lozoya tomó las manos de su madre, a quien durante toda la audiencia tuvo a su lado en la mesa asignada a la defensa y los imputados.

Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya, dijo al salir del centro de justicia que impugnará el fallo que desde esta tarde dejó a su cliente en prisión.