Rechazó Tom Hanks viajar al espacio

El actor Tom Hanks pudo haber viajado al espacio por invitación del fundador de Amazon, Jeff Bezos, la cual rechazó debido a que el empresario le pidió varios millones de dólares para hacerlo.

Fue en una entrevista para el programa Jimmy Kimmel Kive donde la estrella de Forest Gump recordó el momento de la propuesta de Bezos.

«Sí, así es, (Jeff Bezos me invitó) siempre que yo lo pagara. Ya sabes: cuesta como 28 millones de dólares o algo así. Me va bien, Jimmy, me va bien. Pero no voy a pagar 28 millones», comentó, entre risas.

«Son como 12 minutos de vuelo, ¿no? ¿Algo así? Podemos hacerlo en nuestros sillones ahora mismo».

Hanks, quien es una de las celebridades hollywoodenses más prominentes de la industria con 400 millones de dólares de fortuna, confesó que quizás sí se habría animado a viajar si el paseo le hubiera resultado gratis.

«Sólo para experimentar la alegría de fingir que soy multimillonario», bromeó.

Quien sí aceptó la «oferta» de Bezos fue uno de los colegas de Hanks, William Shatner, quien dio vida al Capitán Kirk en la saga Star Trek y que el pasado 13 de octubre, a sus 90 años, zarpó en la nave espacial New Shepard, de acuerdo con El País.

Shatner pasó 10 minutos y 17 segundos en el aire, a 106 kilómetros de altura sobre el desierto de Texas.

«Lo que me has dado es la experiencia más profunda», le confesó el intérprete a Bezos, quien es fanático de la saga de ciencia ficción, una vez finalizado el viaje.

«Espero nunca recuperarme de esto. Espero mantener lo que siento ahora. No quiero perderlo».