Rechazan iniciativa de aumento a la tarifa de agua

La propuesta del Ayuntamiento de Hermosillo de aplicarse un aumento a la tarifa del agua no es proporcional y equitativo para todos los sectores de la ciudad, además de que la economía ha sido golpeada por la pandemia del Covid-19, ante lo cual agua no sería prudente aplicarlo en este momento, consideró Ignacio Peinado Luna.

El dirigente de la Unión de Usuarios de Hermosillo señaló que en estos aumentos del 10 por ciento a la tarifa doméstica y del cinco por ciento a la comercial, avalados por Consejo Ciudadano de Agua de Hermosillo y la Junta de Gobierno, no están considerados para las tarifas especial, y recreativa, donde la materia prima es justamente el agua, como los car wash, purificadoras de agua, hieleras y albercas, y cierto segmento de la población económicamente estable con espacios de recreación.

También se debe tomar en cuenta que la población está atravesando por una pandemia devastadora que no solo ha causado la pérdida de vidas humanas, sino que ha afectado fuertemente la economía, y un aumento a la tarifa del agua no sería prudente en este momento.

“Nosotros somos partidarios y siempre hemos luchado que en cualquier aumento a la tarifa, cualquiera que está sea, aun cuando a nadie nos gustan los aumentos, los impuestos, debe de respetarse un principio constitucional, deben ser proporcional y equitativo de acuerdo a la fracción 31 del artículo, fracción cuarta de la Constitución Mexicana”, puntualizó.

Explicó que con este posible aumento del agua se rompe ese principio flagrantemente, y favorece a quién tiene posibilidades económicas, lastimando al usuario que hace un esfuerzo mes con mes para ir al corriente en sus compromisos con el servicio de agua.

Piden mayor claridad

Otra razón para no aplicarse este aumento, enfatizó, es que no hay claridad respecto a en dónde quedó o en qué se ha invertido el recurso que se obtiene del cobro del 35 por ciento al saneamiento que se aplica en el recibo cada mes para el tratamiento de aguas residuales, y que realmente no se realiza.

Además del problema de desabasto de agua que existe en el norte de la ciudad desde hace años, y que hasta la fecha el organismo operador no han puesto en marcha un proyecto para resolver este conflicto, que es un derecho humano.

El dirigente de la Unión de Usuarios propuso que de aprobarse un aumento a la tarifa del agua en Cabildo del Ayuntamiento y Congreso del Estado, se aplique a todos los sectores por igual: doméstico, comercial, especial y recreativo, pero particularmente a aquellos que utilizan este recurso como materia prima.