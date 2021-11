Rechazan incremento a la tarifa del agua

Señalan que en 2017 el organismo operador también encabezado por Renato Ulloa obtuvo un aumento del 60 por ciento a la tarifa del agua y no se vio solución a la problemática

Integrantes del Colectivo Ciudadanía Activa se manifestaron por fuera del Ayuntamiento de Hermosillo para solicitar una audiencia con el presidente municipal, Antonio Astiazaran, y exponerle su rechazo a la actualización del 7.63 por ciento a la tarifa del agua que aprobó Cabildo, así como el respeto de los espacios públicos.

Indicó que desde el pasado 29 de septiembre entregaron un escrito solicitando una audiencia con el alcalde, pero no ha habido respuesta para darles fecha para su atención.

Asimismo, Isabel Dorado Auz, integrante del colectivo, explicó que el director de Agua de Hermosillo, Renato Ulloa propuso un incremento del 25 por ciento a la tarifa, la Junta de Gobierno le aprobó el 10 por ciento, y el Cabildo autorizó el 7.63, quedando abierto a un posible incremento inflacionario que definirá el Congreso del Estado.

Sin embargo, consideró que no debe haber tal aumento, ya que en 2017 el organismo operador también encabezado por Renato Ulloa obtuvo un aumento del 60 por ciento a la tarifa del agua y no se vio solución a la problemática, y causa molestia ahora implementen otro incremento, como una forma de solventar las finanzas de Agua de Hermosillo, hincándole el diente a los que menos tienen, pero no hablan de cómo recuperar la cartera vencida de dos mil millones de pesos.

“Ellos dicen que nada más pueden recuperar el 10 por ciento, es decir, 200 millones, pero no dicen cómo, no dicen cuándo, ni dicen realmente van a hacer. Si a eso le agregamos una Junta de Gobierno que se dice ciudadana pero que de eso no tiene absolutamente nada, pues se está creando dentro del organismo una especie de mafia que solo favorece a los intereses de unos cuantos que son los que más consumen y los que menos pagan”, sostuvo.

Respecto a los espacios públicos, comentó que se están construyendo zonas comerciales en áreas verdes como el caso del bulevar Serna hacia el poniente y en varias colonias de Hermosillo, por lo que seguían insistiendo en una audiencia con el presidente municipal para abordar estos temas.