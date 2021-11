Protestan sindicalizados de Conalep

Trabajadores sindicalizados del Conalep en Sonora se plantaron frente al Palacio de Gobierno, al rechazar el nombramiento de Luis Carlos Santos como director general de la institución, por sus antecedentes de mal desempeño y generar clima laboral adverso.

Al respecto, Ramona Risk Fontes, secretaria general del sindicato de la institución educativa, comentó que él es maestro de Conalep Sonora, pero en diciembre del 2020 lo designaron subdirector del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) y los mismos trabajadores impidieron su acceso a la institución.

“Es una persona que no le interesa los procedimientos, mecanismos y genera mucho clima laboral adverso. En el tiempo que estallamos la huelga en el 2009 él participó en un sindicato de choque y por esta razón principalmente no lo queremos como director general”, resaltó.

Cómo se les ocurre darla una dirección a una persona que no tiene la experiencia ni la intensión de mejorar, tampoco la sensibilidad que se requiere porque es muy cerrada e impositiva, subrayó Risk Fontes.

“El maestro es un papá ABC y obviamente su salud mental no es la óptima, lo conocemos bastante bien, hemos convivido con él, por lo que pedimos respetuosamente al gobernador Alfonso Durazo Montaño que revoque el nombramiento”, anotó.

El nombramiento se dio el viernes al mediodía e inmediatamente manifestaron su inconformidad al Secretario de Educación, Aarón Grageda Bustamante, a quien le solicitaron una mesa de diálogo para tratar el asunto pero no fueron atendidos, comentó.

“Le dije, si no hay respuesta, el día martes me voy al palacio y aquí estamos. El maestro se le ha vivido prácticamente con licencias sin goce de salario, ahora sí que ni picha, ni cacha ni deja batear, por lo que no tiene conocimiento de lo que ha costado avanzar poco a poco en el Conalep”, resaltó.

En caso que no exista una remoción de su cargo, no lo dejarán entrar a la institución, tendrán que actuar por las malas con el aval del 85 por ciento del gremio de los maestros, puntualizó.