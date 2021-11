Protagonizará serie Sofía Vergara

La colombiana encabezará el elenco de una serie limitada de Netflix sobre la famosa narcotraficante, según confirmaron varios medios

La colombiana Sofía Vergara protagonizará una serie limitada de Netflix sobre la famosa narcotraficante Griselda Blanco, según confirmaron varios medios como Deadline y The Hollywood Reporter.

Bajo el nombre de «Griselda», la serie de seis episodios «narrará la vida real de una mujer de negocios colombiana inteligente y ambiciosa que creó uno de los cárteles de la droga más rentables de la historia».

La mezcla del corazón maternal de Blanco con su impulsividad y violencia innata ayudaron a forjar el mito alrededor de su persona, conocida ampliamente como la «Viuda Negra» o la «Madrina de la Cocaína».

«Griselda Blanco era un personaje de gran envergadura cuyas tácticas despiadadas pero ingeniosas le permitieron gobernar un imperio de mil millones de dólares, años antes que muchos de los capos masculinos que tanto conocemos», dijo Vergara en un comunicado de prensa.

Originalmente se pensaba que esta historia sería una especie de spin-off de la popular serie de Netflix Narcos, aunque de acuerdo con varios sitios se trata en realidad de una propuesta completamente original.

Vergara y su socio, Luis Balaguer, han estado desarrollando el proyecto desde hace ocho años bajo su sello Latin World Entertainment, incluso antes de llevarlo a Netflix.

Sin embargo, varios miembros del equipo creativo de Narcos sí trabajarán en el show, en especial Eric Newman, Doug Miro, Andrés Baiz y Carlo Bernard, quienes trabajarán como productores ejecutivos.

Ingrid Escajeda se desempeñará como escritora, productora ejecutiva y showrunner. Vergara será productora ejecutiva, además de protagonista. El colombiano Andrés Baiz dirigirá los seis episodios.

«Griselda Blanco ha sido durante mucho tiempo un proyecto apasionante para Sofía y estamos agradecidos de que ella y sus socios nos hayan elegido para ayudarla a contar esa historia», dijo Newman.

«Sofía es un talento brillante y su pasión, combinada con una historia fantástica de Doug e Ingrid, y el increíble Andrés Baiz a la cabeza, significa que tenemos una serie muy emocionante para compartir».

Esta no será la primera vez que Blanco es retratado en las pantallas de Hollywood: Catherine Zeta-Jones la interpretó en la película de 2017, Cocaine Godmother, mientras que Jennifer Lopez se encuentra desarrollando una cinta biográfica sobre la narcotraficante, llamada The Godmother, con STX Films.