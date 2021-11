Profesora de Unison es premiada en España

Virginia Romero Plana resultó ganadora de la XXV edición del Premio Científico de la Revista Documentos de Trabajo Social con un artículo sobre la pobreza

Con un artículo resultado de la investigación Sobrevivir sin lágrimas: relatos de las estadísticas de pobreza, la académica Virginia Romero Plana, resultó ganadora en la XXV Edición del Premio Científico de la Revista Documentos de Trabajo Social (DTS), que otorga El Colegio Profesional de Trabajo Social de Málaga, España.

En el documento titulado Auto-perfiles masculinos de la pobreza extrema: estudio de caso en Sonora, la profesora investigadora de la Universidad de Sonora expone que la

pobreza se estudia, pero la mayoría de las veces desde los números y las estadísticas, dejando de lado los significados, el simbolismo y las prácticas de supervivencia.

“Esto es lo que impregna de sensibilidad la labor del Trabajo Social y lo que subraya la necesidad de mirar el fenómeno de la pobreza con otro enfoque más vivencial y humano, y teniendo en cuenta la multidimensionalidad que lo acompaña”, asienta en su trabajo.

La académica fue reconocida en la modalidad Investigación en Trabajo Social de este galardón que tiene como objetivo apoyar e impulsar la producción teórica, la investigación y la sistematización de experiencias en Trabajo Social. También se reconocieron otros dos trabajos dentro de la disciplina en las modalidades de Intervención y Teoría y Práctica.

Cabe señalar que este premio cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo, y este año se recibieron 17 trabajos de España (Málaga, Valencia, Cádiz, Sevilla, Granada, Alicante, Cantabria, A Coruña, Navarra) y de países como México, Uruguay y Argentina.

La premiación se llevará a cabo el día 23 de noviembre en la Universidad Internacional de Andalucía, ubicada en Plaza de la Legión Española, Nº 1 de Málaga, y aunque Romero Plana no podrá asistir de manera presencial, enviará un video compartiendo el trabajo y los agradecimientos por este galardón.

Doctora en Estudios Mexicanos con especialidad en Antropología de la pobreza, Romero Plana señaló que este reconocimiento, además de ser algo inesperado y que le provocó una inmensa alegría, representa el valor al esfuerzo que ha hecho en esta investigación.

“Agradezco inmensamente el reconocimiento al trabajo, porque además es un tema que no se aborda. Que reconozcan tu producción siempre es positivo porque implica utilidad y alienta a seguir esforzándose, sobre todo en la academia, que está al servicio de quienes toman las decisiones por una sociedad más igualitaria y desarrollada”, indicó.

Destacó que recibir un reconocimiento en investigación en el ámbito del Trabajo Social es algo peculiar porque esta disciplina no tiene una trayectoria extensa en el rubro de la investigación.

Consideró que esto es algo que debe subrayarse, porque es una profesión muy relevante para conseguir el cambio que se busca en relación con el bienestar de la población y contra las desigualdades e injusticias, y que para ello no sólo hay que intervenirsocialmente con las comunidades, sino también realizar investigaciones y diagnósticos que aporten pistas para la elaboración e implementación de políticas sociales.

Virginia Romero mencionó que, aunque ella es española, no ha tenido ninguna relación con el organismo de Málaga y que en el envío del trabajo se puso que provenía de México.

Reveló que ya había participado en otra ocasión en este premio de forma individual y en conjunto con otros dos investigadores de la Universidad de Sonora, con artículos que aunque no resultaron ganadores sí se publicaron en la revista Documentos de Trabajo Social, la cual, destacó, es de las escasas revistas indizadas que difunde trabajos de la disciplina a nivel nacional e Iberoamericano. “Sinceramente no pensaba enviar de nuevo ningún trabajo, pero me pareció innovador lo que planteaba en el artículo y quise darle una oportunidad”.