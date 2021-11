Presupuesto de Sonora será con sentido social

Indicó que el 63.5 por ciento de los 66 mil 942 millones de pesos que contempla la propuesta presupuestal para 2022, se destinará a obra social

El presupuesto enviado al Congreso del Estado para el ejercicio fiscal 2022 será el más grande en materia social de la historia de Sonora, al destinar a este rubro el 63.5 por ciento de los 66 mil 942 millones propuestos al Poder Legislativo, consideró el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En rueda de prensa, el mandatario estatal abundó que será un poco menor al año 2021 correspondiente al gobierno anterior y que fue de 67 mil 707 millones de pesos, pero además se caracteriza por su austeridad, al no gastar en los superfluo.

“Es un presupuesto eficiente porque vamos a gastar mejor, es un presupuesto responsable porque no vamos a gastar lo que no tenemos, es un presupuesto estabilizador porque no tiene ningún déficit, no hay contrataciones de deudas y eso hace la diferencia con presupuestos anteriores”, argumentó.

El esfuerzo financiero que hará el Gobierno del Estado asciende a cinco mil 100 millones de pesos, anteriormente se decía que sería del cuatro mil 500 millones de pesos, el cual se distribuirá de dos maneras, dos mil 300 millones de peros de ahorro en gasto y dos mil 800 millones de pesos en pago de financiamiento y pasivos, abundó.

Destacó que no habrá deudo, ni se incrementará los impuestos existentes, ni tampoco se crearán nuevos.

Durazo Montaño, reconoció que pareciera que no hay gasto de inversión, pero no están contemplados los compromisos que adquirió el Presidente de México para renovar y modernizar todos los puertos fronterizos; el puerto de Guaymas donde se estima recursos por tres mil millones de pesos; en Nogales se registrarán importantes obras desde la reubicación de las vías del ferrocarril hasta el aprovechamiento de espacios al liberarse las vías.

Tampoco está contemplado el programa de infraestructura carretera; el plan de justicia para la comunidad Seri que incluye dotación de agua, educación, salud y vías de comunicación y el hospital universitario IMSS- Insabi, añadió el Jefe del Ejecutivo Estatal.

No habrá jolgorios para fin de año

Por otra parte, expuso que se cancelarán los jolgorios navideños que se organizaban en las distintas dependencias gubernamentales, salvo aquellos que tengan un beneficio social para la población, aseguró el mandatario estatal.

“Por ejemplo, se tratará de empujar el turismo en la sierra, se tiene que acreditar esos eventos anuales y apoyar con jolgorio, música, promoción hasta que la propia consolidación del evento dé para salir adelante por sí solo”, añadió.

En el tema de cobijas y despensas se continuará, aunque no son soluciones de fondo como generar empleo remunerado, pero mientras esto sucede hay gente con hambre y en ese momento no está pensando en un empleo si no en un taco, abundó

“Esos programas los vamos a continuar y reforzar, particularmente en el sur del estado”, precisó Durazo Montaño.