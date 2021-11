Planean familiares de Gucci una demanda

Los herederos de la casa de moda de lujo italiana amenazan con emprender acciones legales contra Ridley Scott, por retratar a los miembros de la familia como agresores

Los herederos de la casa de moda de lujo italiana Gucci amenazaron este lunes con emprender acciones legales contra la película de Ridley Scott «La Casa Gucci«, a la que acusaron de retratar a los miembros de la familia como agresores.

La película se inspira en uno de los acontecimientos más destacados de los años 90 en Italia: el asesinato de Maurizio Gucci (interpretado por Adam Driver), heredero de la firma de moda italiana, a instancias de su ex esposa Patrizia Reggiani (a quien Lady Gaga dio vida).

«La familia Gucci se reserva el derecho de tomar cualquier iniciativa para proteger su nombre e imagen, así como los de sus familiares», dice una carta publicada por la agencia de noticias italiana ANSA y firmada por los herederos de Aldo Gucci (1905-1990), fundador de la marca de lujo.

«Gucci es una familia que vive honrando el trabajo de sus ancestros, cuya memoria no se merece ser molestada para escenificar un espectáculo que es irreal y que no le hace justicia a sus protagonistas».

La misiva afirma que los herederos de Gucci se sintieron especialmente dolidos por la descripción de Patrizia Reggiani, a quien señalaron como una mujer condenada por ordenar el asesinato de Maurizio Gucci que fue presentada como víctima en la ficción.

«La producción del filme no se molestó en consultar a los herederos antes de describir a Aldo Gucci, presidente de la compañía por 30 años, y a los miembros de la familia Gucci como matones, ignorantes e insensibles al mundo que los rodea», se añadió.

La Casa Gucci fue dirigida por el director británico Ridley Scott, de 83 años, quien ha realizado algunas de las películas más emblemáticas de los últimos 40 años, como Blade Runner, Alien: el Octavo Pasajero y Gladiador.