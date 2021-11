Plagia sujetos su estilista durante un mes

Una mujer de 47 años, quien dijo ser estilista, fue privada de la libertad en Tlajomulco por un hombre, al que reconoció como su cliente.

Refugio, de 62 años, mantuvo secuestrada a su víctima durante un mes. El día en que la privó de la libertad, fue su último corte de la jornada y el hombre le ofreció llevarla su casa, ella no desconfió porque lo conocía de hace tiempo.

Sin embargo, en el camino, el sospechoso ya no le permitió bajar del coche y la golpeó con un arma.

Gracias a que la mujer convenció a su captor de llevarla a un supermercado, él fue detenido y ella fue liberada en el fraccionamiento Paseo de los Agaves, en Tlajomulco.

Cerca de las 18:00 horas del miércoles, policías de Tlajomulco recibieron la llamada de empleados de una tienda de autoservicio ubicada en la calle Tequila, cerca de la Carretera a Chapala.

Les informaron que había una mujer que dijo estar plagiada.

«De inmediato se movilizaron las unidades, quienes a su arribo avistaron a la femenina haciendo señas en el ingreso principal del establecimiento, mientras forcejeaba con un sujeto, el cual fue asegurado», recalcó la Comisaría de Tlajomulco.

«La llevó bajo amenazas de muerte a una casa habitación, lugar donde la mantuvo cautiva durante este tiempo, obligándola a mantener silencio y a no intentar escaparse, bajo la amenaza de asesinarla e inhumar su cuerpo en el patio», informó la Comisaría.

En el estacionamiento del negocio estaba un Ford Lincoln color arena, en el que viajaba la pareja, y en cuyo interior se localizaron un arma de fuego Glock calibre .380 y una pistola calibre .25 marca Fraser, con un cargador metálico y cachas de plástico.

Además de dos armas de fuego calibre .22 y un arma de utilería de aire comprimido.

También ocho cartuchos calibre .380, uno calibre .22 y uno calibre .25.

Igualmente dos carteras, cinco teléfonos, dos radios, un bastón de policía junto con gas lacrimógeno, una gorra con el logotipo de la Fiscalía y diversas identificaciones oficiales.

Asimismo, las credenciales de dos mujeres a quienes Refugio dijo no conocer.