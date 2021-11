Piden no pagar por carta de no robo de auto extranjero

Los propietarios de automóviles no regularizados afiliados a una organización no deben pagar 250 pesos que están solicitando algunas asociaciones por una carta de no robo, este documento puede obtenerse en internet de forma gratuita, informó Gamaliel Cañedo Maciel.

El dirigente de la Organización para la Defensa del Patrimonio Familiar (Odepafa) en Sonora agregó que en diferentes puntos de la ciudad se han colocados módulos, supuestamente para gestionar este trámite.

Hasta el momento, el Gobierno federal no ha publicado los lineamientos para la legalización de los vehículos, están en espera para saber con exactitud qué documentos se requerirán, abundó.

El exhorto es no pagar más de lo que han erogado por la afiliación, los 250 pesos no se requiere para la carta, que se otorga de forma gratuita, agregó Cañedo Maciel.

En tanto, aclaró que los afiliados de Odepafa o de otra organización pueden circular sin ningún contratiempo en estos momentos si cuentan con el seguro vigente por daños a

Reiteró que están en espera de la publicación de las bases para la regularización de los vehículos de procedencia extranjera.