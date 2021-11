Pide Andrea Meza no politizar Miss Universo

La modelo mexicana entregará la corona este diciembre cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universo en la ciudad de Eilat

La actual Miss Universo, Andrea Meza, pidió que la próxima edición de la competencia que se realizará en Israel no debe politizarse, en medio de presiones para que las concursantes dejen de lado sus esperanzas de la corona y boicoteen el evento en solidaridad con los palestinos.

«Todos con diferentes creencias, con diferentes orígenes, con diferentes culturas, todos se juntan y cuando estás ahí te olvidas de la política, de tu religión», dijo Andrea Meza

La mexicana de 27 años, dijo a la Associated Press que no culparía a las mujeres si boicotean el desfile de este año, pero que «se trata de abrazar a otras mujeres.»

El certamen número 70 de Miss Universo se llevará a cabo en diciembre en la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Decenas de concursantes de todo el mundo llegarán allí en las próximas semanas para competir con trajes nacionales, trajes de noche y trajes de baño.

Paula M. Shugart, presidenta de la Organización Miss Universo, asegura que Israel ha estado en la lista de países anfitriones «debido a su rica historia, hermosos paisajes, miríadas de culturas y atractivo como destino turístico mundial».

Meza entregará la corona este diciembre cuando se lleve a cabo el certamen de Miss Universo en Eilat, Israel.