Ofrece Netflix millones a la cantante Adele

La plataforma de streaming está interesada en mostrar el regreso de la británica a la música y con ello estar presente en sus próximos conciertos

Adele podría tener su propio documental, de acuerdo con The Sun, es Netflix quien le ha ofrecido a la cantante varios millones de libras por la producción.

La plataforma de streaming está interesada en mostrar el regreso de Adele a la música y con ello estar presente en sus próximos conciertos en el festival BST Hyde Park en Londres, cuyos boletos ya están agotados a pesar de que éste se realizará en verano del próximo año.

Una fuente anónima dijo al tabloide que de aceptar el proyecto, Adele tendría toda la libertad creativa y el control total del filme, además que éste está pensado para acercar a la cantante con sus fans en estos momentos que debido a la pandemia no puede realizar una gira mundial.

Netflix ya ha hecho otros documentales musicales de este tipo, como: Miss Americana de Taylor Swift, Homecoming: Una Película de Beyoncé, así como In Wonder de Shawn Mendes.