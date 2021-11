Ofrece Eugenio Derbez ayuda a familia de Carmen Salinas

«Gracias a Dios estamos bien económicamente, tanto que no hemos solicitado ayuda», señala el sobrino de la actriz, Gustavo Briones

La noticia de la hospitalización de Carmen Salinas ha conmocionado a todo el mundo del espectáculo, algunos famosos han mostrado su apoyo a la actriz, quien se encuentra en estado de coma en un nosocomio privado de la Ciudad de México.

Y por supuesto, la ayuda y las muestras de solidaridad no han parado, pues Gustavo Briones, sobrino de Salinas, confirmó que Eugenio Derbez ofreció su apoyo a la familia.

«Eugenio me dijo que estaba a las órdenes de nosotros y lo que se nos ofreciera contáramos con él. Le expliqué cómo están las cosas y me dijo: ‘estoy a tus órdenes'».

Sin embargo, negó que su tía Carmen Salinas pudiera ser trasladada a Estados Unidos para tratar sus problemas de salud.

«No tenemos porque moverla, hemos recibido propuestas de moverla, incluso de otras personas, como el director del Instituto de Neurología, quien también nos habló y nos dijo que está a nuestras órdenes».

Además, tanto Gustavo Briones como su nieta Carmen Plascencia aseguran que lo que le ocurrió a Carmen Salinas es una hemorragia cerebral y no un derrame, negando cualquier relación con la vacuna contra Covid-19 como se ha comentado en redes sociales.