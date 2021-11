Ofrece «El Checo» Pérez un podio

En 2019 fue la última vez que el mexicano Sergio Pérez recibió el apoyo y calor de sus fanáticos en el Gran Premio de México

En 2019 fue la última vez que el mexicano Sergio Pérez recibió el apoyo y calor de sus fanáticos en el Gran Premio de México, después llegó la pandemia de Covid-19 y su llegada al Autódromo Hermanos Rodríguez tuvo que retrasarse.

En dos años, las cosas han cambiado para el tapatío. Ya con Red Bull, escudería que pelea por el Campeonato de Pilotos y de Constructores, «El Checo» tiene más posibilidades de subir al podio en casa, algo que sería un sueño hecho realidad para él y para el País.

«Sería increíble, la verdad que es lo mínimo que se merece todo el País, toda la gente que, lo he dicho, ahora estamos en Red Bull y sin duda que ha crecido más, pero yo recuerdo el primer año que llegué aquí, he tenido un apoyo impresionante desde el día uno y no importaba en qué lugar quedara, si quedaba sexto o quinto el apoyo era brutal y eso es algo que tengo que agradecerle mucho a la afición mexicana y para mí sería un sueño ganar el domingo.

«La verdad feliz de regresar a mi País, han pasado tantas cosas en mi carrera y como que no habíamos tenido la oportunidad de vernos, de platicar, de sentir todo el cariño de la gente que es algo increíble y tengo que decirlo, a lo largo de mi carrera todo el cariño y apoyo que recibo en mi País es muy especial», expresó el tapatío durante la conferencia de prensa previa a la F1 este fin de semana.

El trazado de la Ciudad Deportiva históricamente ha favorecido a los pilotos de la escudería austriaca, por lo que «El Checo» podría aprovechar esa ventaja, además de que la altitud siempre representa un problema para los demás pilotos.

«Es muy demandante en la parte del auto, porque prácticamente vamos con la carga aerodinámica más fuerte que tenemos como en Mónaco, pero funciona como en Monza, se exige en los frenos, en el motor, no tener tráfico es clave y es un circuito bastante duro», dijo el volante del equipo de las bebidas energéticas.

Cuatro podios en la actual temporada del Gran Circo redondean el crecimiento profesional de Pérez, quien por el momento se encuentra cuarto en la clasificación general con 150 puntos.

«Ha sido un proceso importante en esa parte porque cambié de escudería y pensaba una adaptación más rápida y me costó más de lo que pensaba, llegué a un equipo y a un auto muy diferente y sigo en ese proceso, ahora creo que estoy más adaptado y creo que nos perdimos un poco a mitad de temporada buscando unos cambios que no pudimos conseguir y ahora tenemos muy buena base y buen ritmo para estar en el podio en las últimas carreras», comentó.