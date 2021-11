Niegan permiso a Quirino Ordaz para ser Embajador

Por mayoría rechazaron la solicitud de licencia a la militancia que hizo el hasta ayer gobernador de Sinaloa

Por mayoría de votos, el Consejo Político Nacional del PRI negó permiso a Quirino Ordaz, Gobernador saliente de Sinaloa, para convertirse en Embajador de México en España, cargo al que fue invitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El máximo órgano de decisión del tricolor determinó negar la solicitud del sinaloense con el argumento de que no permitirán al Gobierno federal dividir a la alianza «Va por México», conformada por PRI-PAN-PRD.

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, argumentó que el rechazo a la solicitud fue una decisión colegiada.

«Esta noche, el Consejo Político Nacional del PRI sometió a votación la solicitud de licencia a su militancia promovida por Quirino Ordaz, para sumarse a los trabajos del Gobierno Federal de Morena. Tras debatir y escuchar las posturas, la mayoría del Consejo votó por la negativa.

«La decisión se tomó democráticamente, en un proceso en que las Consejeras y Consejeros expresaron su opinión y la razón de su voto. Como Presidente Nacional del PRI siempre estaré de lado de la decisión que fortalezca a nuestro Partido; la lealtad a México por encima de todo», argumentó Moreno.

El pasado 13 de septiembre, Quirino Ordaz solicitó permiso a su partido para colaborar con un gobierno emanado de Morena. La única diputada federal por Sinaloa, Paloma Sánchez, votó en contra de otorgar la licencia.

Durante el debate, el consejero tricolor Augusto Gómez Villanueva señaló que la invitación que hizo López Obrador intenta sabotear la alianza que el PRI hizo con PAN y PRD.

La consejera Maritza Jiménez reclamó que la dirigencia del PRI en Sinaloa no se sumó al recurso de impugnación que se presentó en torno a la elección del 6 de junio.

«El priismo sinaloense debe sentirse ofendido, porque está más preocupado por buscar una chamba, en vez de ver por los militantes. Usan siglas y la fortaleza de nuestros militantes cuando así les conviene», dijo.

En la sesión, en la que se designó a Samuel Palma César como presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del tricolor, y en la que se rindió un minuto de aplausos al ex presidente de esa instancia, Fernando Elías Calles, participaron, entre otros, los ex presidentes del PRI, César Camacho, Dulce María Sauri, Humberto Roque Villanueva, Beatriz Paredes, José Antonio González, Carolina Monroy y los coordinadores parlamentarios Miguel Ángel Osorio Chong y Rubén Moreira