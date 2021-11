Niegan aprehensión contra captores de Herrera Valles

Un tribunal federal negó a la Fiscalía General de la República (FGR) girar órdenes de aprehensión por tortura y robo agravado contra dos de los agentes que detuvieron en 2008 a Javier Herrera Valles, ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF).

El Tercer Tribunal Unitario Penal en esta ciudad negó la orden de captura contra Jesús Sixto Alonso Vázquez y Roberto Roa Luna, quienes el 17 de noviembre de 2008 presuntamente detuvieron al ex comandante sin un mandamiento judicial ni ministerial de por medio.

Según registros judiciales, el órgano jurisdiccional confirmó el fallo dictado el pasado 11 de agosto por Rubén Darío Noguera Gregoire, Juez Décimo Cuarto de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Sur, quien también negó las capturas al estimar que no había elementos.

En su calidad de víctima, Herrera Valles presentó un amparo contra el fallo del tribunal, mismo que deberá ser resuelto por José Alfonso Montalvo Martínez, magistrado del Primer Tribunal Unitario Penal en esta capital.

Tras su captura en 2008, el ex mando policiaco fue consignado y acusado de ser cómplice del Cártel de Sinaloa; lo sentenciaron en primera instancia a 10 años con 3 días de prisión, pero el 6 de septiembre de 2012 un magistrado ordenó su liberación porque el caso carecía de pruebas.

En entrevista, Herrera Valles comentó que si bien su captura la ejecutaron alrededor de 20 agentes de la Policía Federal, Alonso y Roa fueron quienes firmaron el parte informativo de su detención.

La acusación contra los dos ex agentes es consecuencia de una recomendación y denuncia presentada en 2011 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por abuso de autoridad, lesiones y robo de pertenencias.

Sin embargo, durante el trámite de la averiguación previa, la FGR ordenó practicar el Protocolo de Estambul y este estudio concluyó que, durante su captura, Herrera Valles había sido víctima de torturas físicas y psicológicas, ya que incluso le habían fracturado una costilla.

De acuerdo con el ex comandante, el tribunal unitario desestimó el origen del video que ofreció como prueba de su captura, ya que no existe en los archivos de la Guardia Nacional.

Indicó que dicho material fue grabado por los agentes para demostrarle a Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal, de que habían sido cumplida su instrucción de capturarlo para «callarle el hocico».

«Además del Protocolo de Estambul, se aportó como prueba un video de la captura, se hizo una pericial al video, lo ratificó el perito, yo volví a hacer ratificaciones y aún así negaron la aprehensión», explicó Herrera Valles.

«Esta es la tercera ocasión que niega el juez la aprehensión, yo apelé pero una secretaria en funciones de magistrada confirmó negativa y desestimó todo, entonces no entiendo qué es lo que está pasando, por qué están protegiendo a estos sujetos, le hacen más caso a los dos que firmaron el parte informativo que a las pruebas que ofreció el MP».

De acuerdo con Herrera, hoy Alonso es el único de los acusados que continúa en el servicio activo como elemento de la Guardia Nacional, corporación sucesora de la Policía Federal.