Muere el periodista Froylán López Narváez

El periodista, académico y promotor de la cultura y la rumba, Froylán López Narváez, falleció este sábado, informaron dependencias culturales.

«Hoy falleció Froylán López Narváez, periodista, académico y promotor de la rumba en México. Enviamos nuestras condolencias a familiares y [email protected]», lamentó la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.

Profesor durante más de medio siglo, como uno de los más emblemáticos académicos del periodismo en la Preparatoria 5 y en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, López Narváez es recordado por generaciones de alumnos.

«Un gran abrazo querido Maestro, que tu tránsito esté lleno de luz y gracia.Tu pensamiento nos marca: ‘Comunicar es afectar’; ‘Si en la revolución no hay alegría no hay revolución’; ‘El que no baila no es muy confiable’. Abrazo a tu familia de todo corazón», escribió en Twitter el periodista cultural y científico José Gordon.

«Murió el profesor Froylán López Narváez. El maestro de tantos. El hombre que nos enseñó la importancia del valor, la verdad y la belleza. Tendremos siempre un lugar en la memoria que se emocionará al recordarlo», lamentó también la escritora Ángeles Mastretta.

Impulsor del movimiento La Rumba es Cultura y creador del programa radiofónico Soneros, el periodista potosino hizo escuela en la revista Proceso y como editorialista en distintos medios.

«Canal 22 lamenta el sensible fallecimiento del destacado académico, periodista y promotor cultural Froylán López Narváez, amigo entrañable de la televisora. Nuestro pésame a sus familiares y amigos», tuiteó también la dependencia cultural.