Muere atropellado un discapacitado en Iztapalapa

El hombre utilizaba muletas y fue embestido por un vehículo que huyó del lugar cuando cruzaba un puente vehicular

Un adulto mayor con muletas murió atropellado cuando intentaba cruzar un puente vehicular en Canal Apatlaco y el Eje 3 Oriente, en la Colonia Apatlaco, Alcaldía de Iztapalapa.

Anoche el hombre de la tercera edad fue atropellado por el conductor de un vehículo que no fue identificado en el momento.

Personas que pasaban por la zona alertaron a servicios de emergencia sobre un hombre en el suelo tras un siniestro.

Al llegar intentaron reanimar al hombre; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Llevaba muletas en el momento del accidente aunque no fue reconocido por familiares en ese instante.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona e hicieron los cortes de circulación vial correspondientes para evitar otros incidentes.

Peritos llegaron al sitio para recoger los indicios sobre el accidente y hacer el levantamiento del cuerpo.

La vialidad fue cerrada de forma parcial lo que causó tránsito lento.