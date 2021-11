México está preparado para tener una presidenta: Claudia Cheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dijo que en estos tiempo, no solo importa el género, sino que se garantice la continuidad de la Cuarta Transformación

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que el País está preparado para ser encabezado por una mujer Presidenta y desde hace mucho.

Entrevistada en Colima, donde acudió a la toma de protesta de la nueva Gobernadora de Morena, Indira Vizcaíno, la funcionaria capitalina consideró que, en estos tiempos, no solo importa el género, sino que se garantice la continuidad de la Cuarta Transformación.

¿Cree que una mujer deba ya gobernar el País, México está preparado para una mujer Presidenta?, se le preguntó.

«Sí está preparado, pero, desde hace mucho», dijo.

Pero ¿qué es lo que impide?

«No, desde hace mucho ha habido muchas candidatas a Presidentas de la República, pero hoy, no solamente es un asunto de género, que es importante, sino también la continuidad de esta Cuarta Transformación, que es fundamental, el rumbo de México, un gran momento y hay que darle continuidad», respondió.

En su discurso, Vizcaíno destacó la importancia de que el País cuente con siete mujeres gobernadoras en el poder y de manera simultánea.

Cuestionada sobre la expresión, la Jefa de Gobierno consideró que es un orgullo e insistió en que más lo más importante es ser parte de la transformación impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Pues es un orgullo que las mujeres puedan estar en puestos de decisión, en la igualdad sustantiva», señaló.

«Pero creo que, dentro de esta parte fundamental de la decisión de las mujeres de participar, y además mujeres jóvenes como Indira, también somos parte de la transformación de la vida pública de México; es decir, no solamente somos mujeres, si no somos parte de la transformación».

Sheinbaum ha sido mencionada como una de las presidenciables de Morena, para la sucesión del 2024.

A lo largo del año se ha placeado al participar en varios actos encabezados por el Presidente de la República.

El pasado viernes, acompañó al Mandatario federal en su conferencia de prensa matutina, en Campeche.

El fin de semana viajó a Guanajuato y luego se trasladó a Baja California, para asistir a la toma de protesta Marina del Pilar.