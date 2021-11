Matan hampones a un hombre a balazos en Tultepec

Según los reportes policiales, se hallaron 31 indicios balísticos calibre 9 y 45 milímetros esparcidos sobre la calle

Una balacera dejó un muerto y dos lesionados la madrugada de este miércoles en calles del Barrio Santa Fe, Tultepec.

Sucedió frente al domicilio número 31 de la Calle Vicente Guerrero, cuando dos hombres dispararon contra los tres jóvenes. Según los reportes policiales, se hallaron 31 indicios balísticos calibre 9 y 45 milímetros esparcidos sobre la calle.

Además, «por versiones de los lesionados manifiestan que dos sujetos de vestimenta de color negro y cubierto del rostro, los agredió con un arma de fuego».

Los dos heridos tienen 20 y 22 años de edad respectivamente, no sufrieron heridas de gravedad y sus familiares los trasladaron por sus propios medios al hospital.

El joven asesinado fue identificado como Juan Carlos Bautista Bárcenas, de 29 años de edad. Fue hallado sobre la banqueta con varias heridas de bala.

Los policías municipales y estatales se hicieron carga de la custodia del lugar hasta que arribaron policías ministeriales.

De acuerdo con su informe, no hallaron cámaras de seguridad que grabaran lo sucedido y no hubo personas detenidas.