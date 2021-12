Mantiene Tatiana Huezo grandes esperanzas

La directora salvadoreña-mexicana, elegida por México para representarle en los Óscar, se ha labrado una carrera retratando dramas de América Latina en premiados documentales

La directora salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo ha sido aplaudida en el estreno de su filme de ficción «Noche de Fuego», que ahora sube la apuesta en su búsqueda de una nominación a los premios Óscar.

«Tengo esperanzas. Es una película que puede tocar el corazón del otro», dijo la realizadora de 49 años en una entrevista con AFP.

Huezo se ha labrado una carrera retratando dramas de América Latina en premiados documentales. Es tal vez ese bagaje lo que imprime realismo a «Noches de Fuego», elegida por México para representarle en los Óscar.

«Los últimos años he trabajado con temas muy difíciles. He estado muy cerca de mujeres que están buscando a sus hijas desaparecidas, entonces no era un tema nuevo para mí», comentó Huezo en Los Ángeles durante la promoción de su premiada producción.

Antes de siquiera mostrar una imagen, la película Noche de Fuego confronta al espectador con las respiraciones agitadas que parecen venir de dos mujeres angustiadas. Lo que sigue es el desespero de la niña Ana (interpretada por Ana Ordóñez), y su madre Rita (Mayra Batalla), cavando un hueco con las manos.

«Esta película me planteó un desafío muy importante, muy hermoso y también muy doloroso, que era mirar el mundo desde los ojos de una niña que está creciendo en un contexto violento y que se da cuenta de lo que significa ser mujer», reflexiona Huezo.

A través de las niñas Ana, Paula y María, la cinta retrata la vida en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de México, asediado por los cárteles de droga, la pobreza y la minería.

«No es una película infantil, aunque está llena de magia. (…) De estos universos que generan los niños en este momento de la vida y que es un refugio. Es la magia frente al mundo adulto y frente a la violencia que amenaza su mundo todo el tiempo en esta historia».

Sin guiones

Huezo, quien vive en Tepoztlán, un pequeño pueblo en el centro de México, filmó la película en las montañas de la Sierra Gorda.

Eligió a las jóvenes que interpretarían a sus protagonistas en un casting local sin actrices profesionales y las preparó durante tres meses sin entregarles el guión.

Las protagonistas desarrollaron una amistad en la vida real, agrega Huezo, que se dice «muy entusiasmada» con el resultado en pantalla.

«Noche de Fuego» es una adaptación del libro «Prayers for the Stolen», de Jennifer Clement.

La cinta fue galardonada en el Festival de cine de San Sebastián, en España, como la mejor película latinoamericana, y ganó mención especial en la sección Una Cierta Mirada del Festival de Cannes.

Noche de Fuego fue estrenada en julio en salas de cine y está disponible en Netflix.