Logra Chivas pase al Repechaje

Ángel Zaldívar salvó a las Chivas y le dio el triunfo 1-0 ante el Mazatlán que los clasifica al Repechaje.

El Guadalajara escaló a la novena posición de la tabla en el último partido del torneo regular, donde solamente necesitaba una victoria para avanzar a la Fase Final.

El silbante Jorge Isaac Rojas fue el villano en el primer tiempo, al revocar un penal a favor de Mazatlán. Raúl Gudiño evitó el avance del delantero Daniel Amador, el árbitro había señalado la pena máxima y tras la revisión en el VAR, retrocedió en su decisión.

Minutos después, le perdonó la doble amarilla al chileno Nicolás Díaz.

A pesar de que los visitantes se jugaban la vida, en el primer tiempo no fueron capaces de realizar un tiro a portería.

Los sinaloenses sí tuvieron llegadas con peligro al área rival, sobre todo en los espacios aprovechados por Amador, pero el ex de los Leones Negros no logró rematar.

En la segunda parte la tónica fue similar. Una barrida salvadora de Eduardo Torres evitó que Camilo Sanvezzo abriera el marcador, y en otro intento del brasileño, su disparo fue atajado por Gudiño.

Con poco más de media hora, el Rebaño buscó la reacción, con el ingreso de Alexis Vega, quien reapareció después de cuatro partidos fuera por lesión.

La primera vez que exigieron a Nicolás Vikonis fue al 61′, con un remate de Gilberto Sepúlveda, cuando el central se sumó al ataque. De nueva cuenta, el portero uruguayo apareció para atajar un tiro de César Huerta.

El Rebaño jugó con un centro delantero hasta el ingreso de Zaldívar, al minuto 75, y al 86′ apareció el «Chelo» para darle la clasificación a los Rojiblancos con un zurdazo.

Chivas jugará el Repechaje de visitante.