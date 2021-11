Llaman a embarazadas a vacunarse contra influenza

La vacuna está disponible en los centros de salud de forma gratuita

La influenza incrementa el riesgo de complicaciones respiratorias y de hospitalización en las embarazadas, por lo cual es de suma importancia que las mujeres en estado de gestación acudan a vacunarse, refirió Marco Alfredo Velazco Herrera, director del Hospital Integral de la Mujer (HIMES).

El ginecólogo explicó que la vacunación contra la influenza es benéfica para toda la población, sin embargo, en las embarazadas tiene mayor relevancia debido a su estado, y que con la vacuna se protege tanto a la madre como al bebé.

‘’Una vez que la mujer embarazada recibe sus dosis de la vacuna contra la influenza aumenta la protección también para el bebé. La vacunación es ayudar a protegerlas, proteger a su bebé y proteger a los demás en temporada de influenza’’, declaró.

Una vez que la mujer recibe la vacuna, señaló, en muy pocas ocasiones puede presentar irritación o cuadro gripal; de padecerlo, no significa que vaya a contraer influenza, ya que la vacuna está hecha de virus muertos y no lleva a desarrollar la enfermedad.

Aclaró que está comprobado que no hay efectos secundarios sobre mamá o bebé por la vacuna contra la influenza, y que el efecto es benéfico por la protección que confiere.