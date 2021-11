Lanzan nueva canción navideña

Ya se siente el ambiente navideño y con motivo de estas fechas, las cantantes María León, María José y Paty Cantú unieron talentos para darle vida a tema musical «All I want for Christmas is you», que hiciera famoso Mariah Carey.

El sencillo fue lanzado este 26 de noviembre, a través de Amazon Music, como parte de una serie de temas musicales grabados exclusivamente para la plataforma.

Por medio de su cuenta de Instagram, León compartió su felicidad al colaborar con dos de sus colegas más importantes en la industria.

«Me hace muy feliz compartirles esta colaboración hermosa con mujeres que quiero y admiro tanto, María José y Paty Cantú», escribió en una publicación.

Este sencillo se suma a «I’ll Be Home for Christmas», que hace unos días lanzó Camila Cabello al ritmo de Mariachi.

«De hecho, en los últimos tres años, las 25 canciones Amazon Original (publicadas con motivo) de los festivos más populares, de artistas como Katy Perry, John Legend y Justin Bieber, han superado las 750 millones de reproducciones en todo el mundo», declaró Ryan Redington, vicepresidente de industria musical en Amazon Music, en un comunicado.

Para poder disfrutar de estos temas necesitas una suscripción al servicio, que tiene un costo de 99 pesos al mes, pero si posees una cuenta en Amazon Prime también puedes acceder.