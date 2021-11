Instan a detectar a tiempo la hipertensión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora llamó a la población en general para cuidar su presión arterial y con ello prevenir la hipertensión que puede desencadenar otras enfermedades graves, tanto en hombres como en mujeres.

El médico familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número dos del IMSS en Hermosillo, Guillermo Antonio Vargas Castro, dijo que todos deben trabajar en su salud para tener una medición 120 sobre 80, ya que un aumento a 140 sobre 90 puede generar enfermedades del corazón o renales crónicas.

“Es una enfermedad de tamizaje, hay que tomarla ya que no hay síntomas y aunque hay quienes se quejan de dolor de cabeza, mareos, vértigo o palpitaciones, no representan la enfermedad y en la gran mayoría de los pacientes, no hay síntomas, se tiene que buscar la enfermedad de forma intencionada”, afirmó.

Vargas Castro refrendó la invitación para que toda la derechohabiencia se presente a los módulos PrevenIMSS una vez al año para realizarse la toma de presión arterial, así como estudios de colesterol, triglicéridos y de obesidad.

La hipertensión, resaltó, representa la principal causa de enfermedades del corazón y al tenerla descontrolada son más propensos a sufrir un infarto o una Enfermedad Vascular Cerebral (EVC), crecimiento del corazón e insuficiencia cardiaca.

El doctor aseveró que se ha registrado un aumento de casos de hipertensión en jóvenes mayores de 20 años, por lo que, ahora se hacen estudios en ese grupo de edad para detectarla a tiempo e iniciar un tratamiento inmediato.

La genética tiene una carga importante; sin embargo, parece que lo que desarrolla la hipertensión es la falta de actividad física, sedentarismo, dieta rica en grasas saturadas y azúcar y el consumo excesivo de sal.

“Definitivamente las personas que se diagnostican con hipertensión arterial tienen que empezar a recibir fármacos, pero con una buena alimentación, peso adecuado y hacer ejercicio es igual o más potente que cualquier otro fármaco”, confirmó Vargas Castro