Hospitalizan a Rossy Mendoza en la CDMX por problemas pulmonares

La vedette de 76 años permanece en el mismo hospital en el que se encuentra Carmen Salinas; el problema pulmonar es ocasionado por el lupus que padece desde hace casi cinco décadas

En el mismo hospital en el que se encuentra Carmen Salinas, también ingresó recientemente la vedette Rossy Mendoza, de 76 años, debido a un problema pulmonar ocasionado por el lupus que padece desde hace casi cinco décadas.

Anteriormente, la actriz ya había estado internada en este hospital de la colonia Roma a consecuencia de esta enfermedad, así como depresión, según informó su hija Silvana Durán.

«Hace un mes estuvo internada igual, pero porque le afectó el órgano de la piel, estuvo cinco días y se dio de alta sola. Saliendo del hospital no hubo ninguna mejoría, se puso peor y hasta el miércoles de la semana pasada ella me dijo que la trajera al hospital, la traje a urgencias, estuvo como 10 horas ahí y su médico de cabecera le diagnosticó un coágulo de seis centímetros en el pulmón izquierdo, muy cerca de la arteria.

«Es riesgoso y tiene otro coágulo en la pierna. El doctor dijo que ya no estaba en riesgo de una embolia pulmonar porque está respondiendo al tratamiento que hace más chico el coágulo; sigue ahorita con su oxígeno», afirmó Durán en entrevista.

Actualmente, la actriz se encuentra consciente, pero muy cansada, informó su hija.

«Tiene los ánimos arriba porque tiene proyectos el próximo año, estará en una producción de Minnie West, pero, aunque responde favorablemente, físicamente sí está deteriorada», sostuvo.

Hasta el momento, se desconoce en qué momento podría ser dada de alta, ya que se realizan estudios constantes. Mendoza también superó un cáncer linfático hace un par de años.

Ambas agradecen los servicios de la Asociación Nacional de Actores ya que es gracias a este órgano que Mendoza puede recibir la atención de calidad. Una de las actrices que ha estado pendiente de su salud es Lyn May.