Hallan a enfermera embarazada en una fosa

El cuerpo de la enfermera Gabriela Lizeth Cadena Correa, quien desapareció en Acapulco y tenía cinco meses de embarazo, fue hallado en una fosa clandestina en los límites con Coyuca de Benítez.

De acuerdo con la agencia Quadratín, la joven de 25 años fue localizada en una brecha de la carretera que comunica al ejido Viejo y El Colchero.

Cadena Correa fue vista por última vez el pasado 5 de noviembre cuando salió de trabajar a las 21:00 horas de la clínica «Sagrado Corazón de Jesús», ubicada en la Calzada Pie de la Cuesta.

El 15 de este mes, sus familiares y amigos cerraron la Costera Miguel Alemán y marcharon a la Fiscalía estatal para demandar su búsqueda.

«Queremos volver a ver a la amiga, sobrina, hermana, tía y prima Gabriela Lizeth Cadena Correa», se leía en pancartas.

En redes sociales, amigos y conocidos lamentaron el hecho.

«Esas personas sin corazón que hicieron esto no tienen perdón de Dios. La venganza no es buena, pero ojalá y paguen por esto», escribió Luis.

«[email protected] que me ayudaron a compartirla y a su búsqueda gracias ya apareció #JUSTICIA para Gabriela. Acapulco es una macho violento», expresó Kylie.