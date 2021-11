Hallan a enfermera embarazada en una fosa En Guerrero

El cuerpo de Gabriela Lizeth Cadena, quien tenía cinco meses de embarazo, fue hallado el sábado en una fosa, luego de 20 días desaparecida

Familiares de la enfermera embarazada que fue hallada muerta en una fosa clandestina en Coyuca de Benítez, Guerrero, exigieron justicia y la detención de los responsables del asesinato.

«Hasta el momento las autoridades (de la Fiscalía) no nos ha dicho nada, si hay o no detenidos», dijo en entrevista uno de los familiares de la enfermera Gabriela Lizeth Cadena.

«La vamos a sepultar mañana lunes, porque apenas nos entregaron su cuerpo en el Servicio Médico Forense», externó esa persona.

El cadáver de la enfermera fue hallado este sábado en una brecha de la carretera que comunica a Ejido Viejo y El Conchero, en el Municipio de Coyuca de Benítez, luego de 20 días de haber sido reportada como desaparecida.

La víctima que tenía cinco meses de embarazo fue localizada luego de una llamada telefónica que se realizó al número de emergencias.

Personal de la Fiscalía y Agentes Ministeriales hicieron excavaciones y hallaron el cadáver en el sitio reportado.

Los familiares de la víctima afirmaron que el pasado cinco de noviembre por la tarde ella salió de su trabajo en el Sanatorio del Sagrado Corazón de Jesús, en la Colonia Mozimba, en Acapulco, y los llamó para avisar que se dirigía a casa, sin embargo, no llegó.

Ante la inacción del Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, los familiares de la enfermera protestaron el pasado 15 de noviembre en el Asta Bandera de la Avenida Costera Miguel Alemán, en Acapulco, para exigir a la Fiscalía su búsqueda.

En esa movilización la gente denunció que las autoridades no realizaban ninguna labor de búsqueda de la enfermera.

«La verdad nunca supimos si la Fiscalía la buscó, nosotros anduvimos buscándola pero no la localizamos», señaló vía telefónica un familiar de la enfermera.

Gabriela Lizeth Cadena, tenía 27 años de edad y los había cumplido el pasado 11 de noviembre.

«Ya regrésenme a mi hija, es todo lo valioso que tengo en la vida», dijo doña Concepción madre de la enfermera en el mitin que encabezó el pasado 15 de noviembre.

Hasta el momento la Fiscalía General de Guerrero no ha informado sobre este caso.