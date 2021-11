Viven ancianos un viacrucis para cobrar la pensión de Bienestar

A lo largo de más de 30 años de actividad periodística me ha tocado acudir a una enorme cantidad de eventos, tanto en Sonora como en otras entidades, además de cubrir a diversos gobiernos, tanto PRI, PAN como PRD, así como ahora Morena, y nunca había visto un acto tan desorganizado y con una total falta de respeto a los asistentes, como ayer que inició la entrega de apoyos a adultos mayores y discapacitados, del programa Bienestar en el CUM.

De acuerdo con personas con las que hablamos, la mayoría adultos mayores, tardaron hasta siete horas en recibir el estímulo, gran parte de ellas de pie, a pesar de que muchos utilizaban bastón y son personas de la tercera edad, a fin de poder recibir los poco más de tres mil pesos correspondientes a la pensión de noviembre y diciembre.

En el caso particular, me tocó acompañar a mi madre, de 79 años, a recibir el beneficio y “solo” tardamos cuatro horas y 30 minutos, y de éstas, dos horas nos tocó hacer fila de pie, lo bueno que para entonces había sombra de los edificios, porque hubo otros que aguantaron a pleno sol, porque no hubo carpas, solo donde estaban las personas que recogían la copia de la credencial de elector.

Posteriormente, hicimos otra fila para ingresar al Centro de Convenciones del Centro de Usos Múltiples (CUM), en donde aunque no lo crea, había todavía torundas con restos de sangre, que supongo quedaron de la vacunación contra Covid-19, así de limpio está el sitio.

Ahí, alrededor de seis u ocho personas, algunas de ellas con altavoces, gritaban casi en forma simultánea diversos nombres, lo que hacía prácticamente imposible entender a quién estaban llamando.

A eso hay que agregarle la pésima acústica que tiene el lugar, más el aire de abanicos colocados estratégicamente, a fin de evitar sofocos y facilitar la circulación de aire ante el Covid, aunque la sana distancia “brilló por su ausencia”, pero, de perdida había sillas, aunque la desesperación por no escuchar era mucha entre todos los y las asistentes.

Una vez que finalmente escuchaba su nombre y firmaba de recibido el apoyo, hubo que esperar, en nuestro caso, unas dos horas más, para recibir el monto de la citada pensión, sin saber en cuál fila sería, a quien había que hacerle caso y mientras el grito de nombres continuaba, y algunos ciervos de la nación pasaban entre la filas de sillas con gente mencionando uno u otro nombre… Total un desastre es poco.

Ojalá que el delegado de la Secretaría de Bienestar en el Estado, Jorge Taddei Bringas, se haya dado una vuelta por el lugar, para que hoy mejoren la estrategia, porque sé que hay gente muy comprometida con dar una buena atención a los adultos mayores, pero algo les falló en esta ocasión y de muy fea manera.

Lo que también es de reconocerse el trato amable del personal que no perdían la paciencia ante las constantes preguntas de adultos mayores y con paciencia repetían las indicaciones, porque supongo que también ellos vivieron un suplicio ante el gran número de personas y la desorganización que imperó.

Hasta la fecha “son más las echadas que las ponedoras” del director del Isssteson

Aunque prácticamente desde que inició la actual administración de Alfonso Durazo, el director del Isssteson, Jesús Acuña Méndez, ha estado “llorando la ruina” en que dejaron la institución y ha señalado actos de corrupción, robo de medicamentos y un largo etcétera, pues ha sido solo eso lloriqueos, porque no hay ninguna denuncia, según dijo el Contralor Guillermo Noriega Esparza.

Dándole el beneficio de la duda, a lo mejor está integrando expedientes, elaborando denuncias, o vaya usted a saber en qué parte del proceso vaya, pero lo que es hasta ahora, no hay denuncias, y pues el que acusa debe de probar, o como dice el refrán “debe tener los pelos de la burra en la mano”.

La especialidad de Acuña Méndez, es grabar videos, acompañado de funcionarios estatales, para apoyarse en ellos, pero hasta la fecha le ha fallado la denuncia, y si no hay ésta pues queda solo en lloriqueo… Veremos qué pasa.

Reabrirán la Casa de Santa en la Modelo y la visita será en caravana

Una buena noticia para los niños y niñas es que durante diciembre se reabrirá la Casa de Santa, de nuestro amigo Miguel Ángel “Mágalo” Figueroa, en la colonia Modelo, con la modalidad que ahora el recorrido se hará en caravana desde los autos, a fin de evitar que la gente se amontone para ver los adornos.

Es una buena estrategia, sobre todo ante la amenaza de la “cuarta ola” de Covid-19 y la nueva cepa “Ómicron”, aunque por un lado limita la visita solo a quienes tienen auto y por otro lado, no faltará quien haga caso omiso y vaya a plantarse frente a la casa a ver los adornos, o peor, no sabemos cómo irá a estar el tráfico en ese sector que es bastante complicado… Pero la intención es buena…

