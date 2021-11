En Sonora es grave el problema de violencia hacia la mujer

Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que en el caso de México y concretamente en Hermosillo, parece letra muerta, porque simple y sencillamente estos hechos no cesan y mientras no exista una cultura que inicie desde los primeros días de vida, difícilmente se logrará un cambio.

Como seguramente usted ha notado, prácticamente a diario damos cuenta en las páginas de Entorno de hechos de violencia contra las mujeres, sin embargo, ante las autoridades municipales o líneas de emergencia, se reciben en promedio ocho llamados de auxilio cada día.

Desafortunadamente además de la violencia sicológica, monetaria y física en contra de las féminas, también en Sonora se padece de la violencia sexual, ya que las agresiones sexuales están al alza.

Tristemente en muchos de los casos, los autores de las agresiones o abusos sexuales son familiares de las víctimas, esto es, los ilícitos no ocurren en las calles, sino en sus casas, en donde se presume que deberían estar más seguras.

De ahí la importancia que desde pequeños se enseñe a los menores a respetar a las niñas y a éstas a que reporten cualquier acto de violencia en su contra.

Hallazgo de cementerio clandestino denota magnitud de desapariciones

Y hablando de violencia, vaya jornada la que vivieron integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, ya que en un predio de la Costa de Hermosillo localizaron 14 fosas clandestinas y quien sabe cuántos cuerpos habrá en éstas, ya que en algunas se estima que había más de una persona.

El hallazgo que denota la problemática de desapariciones en la entidad, que ya fue expuesta el pasado lunes a una comitiva de la Organización de Naciones Unidas, se realizó gracias a una denuncia anónima que recibieron en el colectivo y los restos localizados algunos estaban calcinados, otros en estado óseo y otros más en proceso de descomposición.

También es una muestra de la impunidad con que actúan los grupos de delincuencia organizada, quienes levantan, asesinan y entierran a sus víctimas, sin que nadie vea o escuche algo y si lo hacen se quedan callados por temor de ser los siguientes.

Indudablemente la desaparición de personas no solo en Sonora, sino en el país, es un problema enorme, y creo que no existe peor condición para un padre o una madre, el no saber qué pasó con un hijo o una hija, el no tener un sitio a donde llevarle flores o saber que ya está descansando, de ahí que quienes buscan a sus desaparecidos no quieren hallar culpables sino recuperar a sus seres queridos.

Llega inflación a índices de hace más de 20 años y aumentará más

A lo largo de este año en varias ocasiones hemos señalado el descontrol en el aumento en el precio de diversos productos, empezando por la gasolina, la electricidad y ni qué decir de la carne, tortilla, pollo, huevo, frutas y verduras.

De hecho, es sabido que en Hermosillo, se tiene el costo más caro en el kilo de tortilla de maíz, pero nadie hace nada, y el producto se sigue comercializando en 28 pesos por kilogramo.

Sin embargo, ahora es el Inegi, el que alertó sobre el aumento en productos y señala que en noviembre el índice inflacionario llegó a 7.05 por ciento, que es la cifra más alta en los últimos 20 años.

Pero además, este porcentaje supera por mucho las expectativas que tenía el Banco de México, que había estimado un tres por ciento de inflación y nos indica el tamaño del problema que estamos enfrentando las familias, que en muchos casos se quedaron sin ingresos por falta de empleo, o porque murió alguno de sus miembros y no pueden cubrir sus necesidades básicas.

Y eso que todavía nos faltan los aumentos de diciembre y los del nuevo año, que incluye incrementos en servicios, productos e impuestos, así que agárrese!

