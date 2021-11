Se resiste titular de SS a admitir inicio de cuarta ola de Covid-19

Aunque el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zagarra, admitió un aumento de contagios por Covid-19 durante la semana epidemiológica número 44, todavía está reticente a aceptar que estamos en el inicio de la cuarta ola de contagios.

Sin embargo, aunque admitió que habrá una cuarta ola de casos de coronavirus, indicó que actualmente tendrían que analizar más días y semanas el comportamiento de los casos para confirmar si ya estamos en ésta.

Por lo pronto, este jueves el secretario de Salud en el estado salió a dar la cara, luego de que en redes sociales hasta médicos de diversas instituciones manifestaron su preocupación por el aumento de casos, lo cual no es reconocido por Alomía Zegarra.

Pero a final de cuentas, quien debería de preocuparse y cuidarse, deberíamos ser cada uno de nosotros, para evitar contagiarnos y sobre todo enfermar a nuestros seres queridos o a quienes tenemos a nuestro lado en el trabajo.

No podemos decir que se le tenga temor a este repunte de casos, porque de ser así, la gente tendría más cuidado al andar en la calle, restringiría su movilidad, y sobre todo, utilizaría correctamente el cubrebocas, y en cuanto al resto de las medidas preventivas como lavado y desinfectado de manos, menos certeza tengo que lo hagan.

De acuerdo con el funcionario de salud, en las últimas dos semanas los municipios con más actividad epidémica por Covid son San Luis Río Colorado, Plutarco Elías Calles, Cumplas, Moctezuma, Cananea y Magdalena, así que hacia ellos enfocarán sus baterías y medidas de prevención.

Hay que recordar que esas zonas son frías durante el invierno y el riesgo de enfermarse es mayor, ya que el Covid podría confundirse con gripe, así que, insistimos, no está de más pecar de exagerados y evitar convertirnos en parte de una estadística de contagios, o peor, de decesos…

Vacunación no frenará contagios, pero disminuirá gravedad de casos

Por cierto, de acuerdo con información de la subsecretaria de Servicios de Salud, Gabriela Nucamendi Cervantes, el 81 por ciento de la población mayor de 18 años cuenta por lo menos con una dosis de vacuna contra el Covid-19 y eso es ganancia, aunque no debe ser motivo para dejar de lado las medidas preventivas.

Además, como sabemos, hoy se abre el registro para menores de 15 a 17 años, que no tengan comorbilidades, por lo que una vez que se vacunen, se ampliará aún más la cobertura contra este virus y ojalá que salgamos victoriosos de esta pandemia, lo cual dependerá de cuán precavidos seamos.

Sin embargo, Nucamendi Cervantes, recordó y enfatizó que la vacuna contra el Covid-19, no evitará los contagios, sino que disminuirá la gravedad de éstos, pero tampoco es garantía de que no vaya a ocurrir decesos y eso es algo que no debemos olvidar.

Medirán fuerzas Sindicato y Ayuntamiento por pago de horas extras

Desde hace tiempo una de las cargas más pesadas que tienen las autoridades municipales, además de la duplicidad de puestos, de los que cobran sin trabajar o aviadores, como se les llama, es el vicio que hay en algunas dependencias en cobrar horas extras y eso ha ocasionado intensos “estira y afloja” entre Sindicato y autoridades, que ha llevado hasta la paralización de actividades.

Ahora, el gobierno municipal que encabeza Antonio Astiazarán está buscando poner orden y sobre todo, adelgazar la abultada nómina, lo cual no es cosa fácil, pero si es necesaria.

Entre otras medidas, también se está buscando evitar el pago de horas extras, que en ocasiones representa más que el sueldo nominal que percibe el trabajador y lo peor, que a veces no está justificado.

Así que luego de que la titular de Recursos Humanos del municipio, Lissette López Godínez anticipara que eliminará el pago de horas extras en Servicios Públicos para destinar ese recurso a la compra de unidades recolectoras de basura, el dirigente sindical Salvador Díaz Olguín de inmediato dijo que nomás no.

Y es que argumentó que mientras no haya más camiones recolectores y se contrate más personal, difícilmente podrán eliminarlas, ya que se tiene que prestar el servicio a la población, lo que se convertirá en el cuento de nunca acabar… así que veremos en qué termina esto…

Correo electrónico [email protected]