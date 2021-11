Decepciona escasa afluencia de viajeros hacia Estados Unidos

Pues que fueron más las echadas que las ponedoras, como dice el refrán, y en el primer día de apertura de la frontera, a pesar de las largas filas que se registraron la tarde y noche del domingo, para las primeras horas de este lunes ya se habían acabado.

De esta manera, para las 8:00 horas del lunes, los carriles de circulación estuvieron abiertos libres de tráfico para interesados a cruzar al vecino país, e incluso, conocidos, me comentaron que en 15 minutos cruzaron sin contratiempos y además, no les solicitaron el certificado de vacunación.

Suponemos que la solicitud será aleatoria, sin embargo, esperemos que ello no dé esperanzas a quienes no han logrado obtenerlo y se aventuren a viajar a Estados Unidos sin el documento, porque podrían ser sancionados.

La escasa afluencia, que se contrapuso a las expectativas que había, tanto que hasta se criticó la cobertura mediática que algunos consideraron exagerada, nos deja varias lecturas, una, que la gente no estaba tan deseosa de cruzar al vecino paíscomo se creía, dos, que tal vez por ser inicio de semana no pudieron dejar sus compromisos laborales y tres, que la crisis ha golpeado a todos y no hay dinero para ir a gastar al vecino país.

Y lo peor, que al menos lo que escuchamos de quienes acudieron a las tiendas de Tucson, como la Ross, tan criticada y tan visitada, no tuvieron más ofertas que las usuales y los precios hasta parecieron caros, ya que hay que recordar que la inflación también ha golpeado a nuestros vecinos, no nada más a nosotros.

Lo que es un hecho, es que la reapertura de la frontera merecía toda la atención que se le dio, porque nunca en la historia moderna había estado cerrada la frontera por un periodo tan largo como el de esta pandemia y eso afectó a comercio, turistas y hasta separó a familias.

Da espaldarazo el gobernador a la Fiscal Claudia Indira Contreras

El gobernador Alfonso Durazo Montaño entregó 68 unidades a la Fiscalía General de Justicia del Estado el pasado domingo y en el acto, ante autoridades federales y estatales, dio tremendo espaldarazo a la Fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, quien tiene varios años en el cargo y como sabemos, ha recibido algunos golpes bajo y por arriba de la mesa.

Pero como trabajo mata grilla, Durazo Montaño reconoció al iniciar su gestión había cierta reserva hacia la labor en la Fiscalía, sin embargo, aclaró que día a día se ha ido aclarando, de ahí que reconoció tanto a Contreras Córdova como a todo el personal a su cargo.

Y aclaró que el reconocimiento no es gratuito, ya que en lo que va de su gestión, que redondeó en 50 días, en la FGJE se incrementó en 45 por ciento la ejecución de órdenes de aprehensión, además en 49 por ciento la judicialización de carpetas y en un 116 por ciento las sentencias en juicios orales, entre otros indicadores exitosos, de ahí que hasta pidió un aplauso para Contreras Córdova, así que enhorabuena.

Refuerzan el área de Comunicación de la Policía Municipal

A partir de este lunes se incorporó al área de Comunicación de la Policía Municipal, nuestra colega y amiga, Karina Lagarda, quien junto con el también amigo y colega Miguel Pompa, agilizarán la difusión de las actividades de la corporación, siempre bajo el ojo avizor del mejor amigo Jorge Hoyos, titular de Difusión de Comunicación Social del Municipio.

“El Pompa” como le decimos los amigos, se la ha fletado en los últimos meses ya que no tuvo un día de descanso, por lo que al incorporarse Karina, la carga de trabajo estará más balanceada y a final de cuentas los comunicadores tendremos la información en forma más ágil y efectiva, que es a lo que apostamos.

Nos congratulamos con la decisión ya que seguramente facilitará la labor de los reporteros y reporteras pero sobre todo mantendrán una comunicación entre el comisario Manuel Emilio Hoyos y la sociedad, porque a final de cuentas esa es la labor de los comunicadores, ser un puente entre la sociedad civil y la autoridad, para que los primeros expongan sus necesidades y los segundos den respuesta a las mismas.

