Cortas se quedaron autoridades ante afluencia de mexicanos a EU

Largas, que digo largas, larguísimas filas de automovilistas se apreciaron ayer en la carretera federal 15 que conduce a Nogales, así como en la misma línea fronteriza, ya que desde la tarde empezaron a hacer fila automovilistas desesperados por cruzar a Estados Unidos al reabrirse las fronteras tras 19 meses de cierre por la pandemia de Covid-19.

Muchas personas salieron desde el viernes, pero el grueso de los automovilistas iniciaron su recorrido este domingo, de tal suerte que la rúa estuvo saturada de tráfico y ni qué decir cómo se colapsó la circulación en Nogales.

Esperemos que la vigilancia que iniciaron autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de María Dolores del Río tenga resultados positivos y no tengamos que lamentar algún percance o hecho violento en la zona caliente, tanto de Cajeme-Guaymas, como de Benjamín Hill a Nogales.

Pero no crea que fue privativo de esa frontera, nos reportan que en San Luis Río ocurrió lo mismo, al igual que en Agua Prieta y Naco, es decir que hubo personas que hicieron fila más de 12 horas para cruzar al vecino país… Realmente debe de ser mucha la urgencia porque no me imagino esperar ese tiempo para visitar “el otro lado”.

Y lo peor, para quienes crean que en los próximos días va a disminuir la afluencia, no lo creo, menos cuando empiecen a otorgarse los aguinaldos a la burocracia y maestros, así que creo que muchos nos esperaremos hasta el próximo año para visitar amigos y familiares o efectuar compras.

Se adelantan comerciantes a los aumentos en productos de primera necesidad

Se adelantaron los comerciantes a la tradicional fecha de los aumentos de productos, y aunque éstos se han registrado a lo largo del año, debido a la falta de una instancia que controle la voracidad de algunos vendedores, ahora a partir de esta semana se prevé un incremento en el costo del kilo de carne y otros artículos de la canasta básica

Generalmente, los comerciantes aprovechan diciembre para hacer sus aumentos, ya que la gente trae un poco más de dinero en la bolsa al recibir el aguinaldo, bonos y ahorros, sin embargo, hay productos que a lo largo del año han ido incrementándose sin control, como la misma carne, la tortilla de maíz y el huevo, además de varias frutas y verduras.

De hecho, la papa, cebolla, limón, plátano tuvieron meses en los que prácticamente estaban incomprables y lo peor, de mala calidad y ni qué decir del aguacate y el kiwi, que andan por las nubes, al igual que los productos pesqueros, desde algunas especies de pescado y del camarón pues ni vamos a hablar porque aun en temporada de pesca, sigue alto su costo.

En igual situación se encuentra la leche y sus derivados, como la mantequilla, que ha registrado un aumento, así como la leche en polvo, que es la base del alimento de menores.

Y no crea que esta problemática ocurre únicamente en Sonora o en México, no, es un problema que se está viendo a nivel global derivado de la pandemia, pero también ocasionado por los fenómenos meteorológicos que o han ocasionado sequías o inundaciones y en ambos casos, la pérdida de cosechas o mortandad de animales.

Incluso, la semana anterior, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) alertó por el incremento en el costo de alimentos que se disparó desde el mes de octubre, por lo que se colocaron en el nivel más alto desde octubre de 2011.

Advierte por el alto costo del trigo y de otros cereales, que son la base de alimentación no solo de los humanos, sino también de animales, pero también tienen derivados como el aceite comestible, que de igual forma ha registrado aumentos que se estima serán mayores en los próximos meses.

Se quejan por la caza cinegética, pero serían peor los cazadores furtivos

Hace unos 20 años o poco más se pusieron de moda los ranchos cinegéticos y se consideraron que eran de “avanzada”, ya que se permitiría la crianza de animales con fines de caza controlada, a fin de evitar la extinción de algunas especies por los cazadores furtivos, que aunque no lo crea, siguen operando en otras latitudes.

De hecho se invirtieron cuantiosos recursos en la promoción para colocar al país en general y a Sonora en lo particular, como opciones de caza cinegética en el extranjero, la cual deja cuantiosos recursos, la mayoría en dólares.

Sin embargo, como gracias a las redes sociales el mundo se ha convertido en un pañuelo, hace unos días circuló una imagen del rey de Malasia junto a un ejemplar de venado cimarrón que cazó en territorio sonorense y se alzaron las voces en contra de la actividad cinegética.

En lo personal no me gusta la caza, pero entiendo que es una actividad legal, de la que viven miles de familias y que ha colocado a Sonora en la mira internacional y que peor sería acabar con la población de determinadas especie con la caza sin control, aunque las nuevas generaciones se sintieron agredidas por quien exhibió su trofeo, que para ellos eso son, aun y cuando nos disguste.

