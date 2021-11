Golean Tigres a Bravos y están en Cuartos

Los Tigres cumplieron y sin problemas sellaron su pase a la Liguilla, luego de vencer 3-0 a los Bravos de Juárez en la Jornada 17 del Torneo Grita México A21.

Con un doblete de Nicolás López, además de un gol de Juan Pablo Vigón, los felinos lograron su séptimo triunfo de la campaña y culminaron en el cuarto sitio de la tabla general, que les da el último boleto a la postemporada, con 28 puntos.

Los felinos no se guardaron nada y desde los primeros minutos tocaron la puerta rival. Apenas al minuto 2, Nico López se quitó a Hugo González con un sombrerito y metió el balón a la portería, pero la jugada fue invalidada por fuera de juego.

Sin embargo, el «Diente» se repuso y al 6′ abrió el marcador luego de sacar un disparo potente que González no pudo parar, pese a que tocó la pelota con los dedos, para el 1-0.

Con el gol, los felinos manejaron el ritmo del partido a su antojo y buscaron el segundo tanto durante el primer tiempo, aunque llegó hasta la segunda parte.

Al 47′, Vigón remató de primera instancia un centro de Luis Quiñones para vencer a González y aumentó la ventaja auriazul a 2-0.

Los felinos no se quedaron con ganas de un gol más y al 83′ López volvió a marcar para llegar a 9 anotaciones en el torneo y empatar a Germán Berterame en el liderato de goleo de la Liga.

El cuadro auriazul está en los Cuartos de Final de la Liga MX, que iniciará hasta el 24 de noviembre, por lo que tendrá un par de semanas para ajustar detalles previos a su participación.

El próximo sábado, los Tigres tendrán un partido amistoso de preparación ante los Venados de Yucatán, de la Liga de Expansión y esperarán a un rival que salga del Repechaje para iniciar el camino al título.