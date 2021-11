Exigen destitución del director del Conalep

Ante la falta de respuesta de las autoridades estatales sobre la solicitud de destitución del director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), alrededor de 70 docentes sindicalizados tomaron las oficinas administrativas del plantel ubicadas en la colonia Centro.

La secretaria general del Sindicato de Conalep, Sonora, Ramona Risk Fontes, explicó que el pasado martes 16 de noviembre se manifestaron en Palacio de Gobierno y se abrieron mesas de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación y del Gobierno del Estado, y acordaron dar una respuesta el pasado vienes a esta exigencia, y no han recibido ningún hasta el momento.

Fue el pasado 12 de noviembre que Luis Carlos Santos tomo posesión del cargo como director general del Conalep, dijo, y ante la nula respuesta de las autoridades del Estado, se tomó la decisión de bloquear los accesos de las oficinas administrativas ubicadas en la esquina de las calles Matamoros y Jalisco, para evitar su ingreso.

“Estamos manifestando nuestro inconformidad respecto al recién nombrado director general de la institución, es una persona que trae unos antecedentes cuando estuvo de director administrativo de ITH, quien en diciembre el 2020 los propios trabajadores lo sacaron precisamente por generar conflictos en el ambiente laboral de ahí.

«Es un maestro que abandono por grupos, los dejó tirados por recibir el cargo, entonces hay una violatoria al contrato colectivo y estamos pidiendo a las autoridades que hagan una reconsideración porque aquí su situación jurídica como trabajador académico está de manera incorrecta, por eso no lo queremos aquí”, expuso Risk Fontes.

Desde las seis de la mañana y hasta las 17:00 horas que terminó el horario laboral se mantuvieron bloqueados los acceso a la institución, al igual que en los otros 14 planteles del Estado, comentó la líder sindical, y se prevé aplicar la misma medida el día de hoy de no tener respuesta de las autoridades educativas y del Gobierno del Estado.

“Nosotros esperamos y confiamos que en el transcurso del día haya respuesta, que nos escuche el gobierno, no es posible que defiendan a una persona y no escuchen a 400 voces qué son los que integramos el sindicato. Hasta ahorita nadie se ha reportado las autoridades quedaron de hacerlo el día viernes y aún no lo han hecho”, finalizó.