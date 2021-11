Es Muguruza reina de las AKRON WTA Finals

La número cinco del mundo se convirtió en campeona de el AKRON WTA Finals al vencer por 6-3 y 7-5 a la revelación de Estonia, Anett Kontaveit

Oficialmente Garbiñe Muguruza es hermana mexicana.

La número cinco del mundo se convirtió en campeona de el AKRON WTA Finals al vencer por 6-3 y 7-5 a la revelación de Estonia, Anett Kontaveit, y es la primera española en hacerlo.

Tuvieron que pasar 28 años para que una española estuviera en la Final, la misma edad de Muguruza. En aquella lejana ocasión, Arantxa Sánchez Vicario perdió ante la alemana Steffi Graf.

Primero salió a escena Billie Jean King, invitada de lujo. La leyenda del tenis fue una de las invitadas estrella en la fiesta que se celebró en el Estadio AKRON de Tenis, epicentro este noche del tenis femenil en el mundo.

En primera fila estaba ganadora de 18 títulos de Grand Slam, Chris Evert y Martina Navratilova, ambas embajadoras del torneo. Entre las dos suman 36 títulos Grandes.

A la fiesta se unió Kontaveit «¡Kon-ta-veit!» gritó el público. Los decibles subieron con la entrada de Muguruza, a quien México adoptó desde hace varios años.

Garbiñe es una mexicana más. La española saltó a la pista enfundada con la camiseta del Tri, un gesto que reafirma la relación que tiene con el País, donde suma tres títulos.

Y en el primer set vino el solo de Muguruza, ganadora de dos títulos de Grand Slam. Anett se notaba nerviosa y comenzó a devolver algunos puntos a la red. Tomaba una bola con la mano y la estrellaba al suelo como signo de desesperación.

Emocionante partido

La experiencia de Muguruza en este tipo de escenarios le estaba dando resultados, se notaba en calma. Muguruza regaló los siguientes dos puntos para el 3-2 abajo después recompuso el camino.

Avanzó después con paso fácil, sin aparente preocupación y cuenta de ello fue cómo definió el primer set. Un globo milimétrico a la línea de fondo. Su entrenadora, la mítica Conchita Martínez dirigió una celebración hacia su pupila con el puño apretado.

Y a este se sumaron los vientos del público, luego volvieron a sus asientos.

En el segundo set la ventaja anímica era para la española. Pero, la estonia logró una ventaja 5-3, situación de la que no se pudo refugiar Muguruza, la española volvió y sentenció.

Kontaveit tenía razón ella no tenía «nada que perder». El hecho de haber llegado a la Final después de ser la última en conseguir el boleto, ingresar por primera vez al top ten y debutar en su primer torneo de maestras era ya un partido ganado.

Ante un público emocionado, Muguruza corrió hacia su equipo para fundirse en un abrazo.

Las luces de la pista se atenuaron, pero una luz brilla en Garbiñe Muguruza.éxico.

«Recuerdo cuando me dijeron que era una posibilidad que Guadalajara fuera el escenario de las finales y ahora estoy aquí. Muchas gracias por estar a mi lado a mi equipo y al público que me ha dado la vida. No sé qué tiene México que me emociono», dijo la española al pie de pista.