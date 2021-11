Es inviable el plan de las autoridades

Mientras no estén las condiciones dadas de recolección, como la adquisición de más unidades y la contratación de más personal, no se podrán eliminar las horas extras en la Dirección de Servicios Públicos del Ayuntamiento, aseguró Salvador Díaz Olguín.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de Hermosillo (Sutsmh), mencionó que son 350 trabajadores que laboran en el área de recolección de basura y la mayoría de ellos generan horas extras, porque cubren vacaciones, incapacidades por enfermedad o lesiones, así como la falta de personal, quienes acumulan entre 16 y 24 horas a la semana de tiempo extra cada uno.

Señaló que las autoridades traen un programa para eliminar el tiempo extra, pero difícilmente se va a hacer, porque no se cuenta con camiones suficientes, ni personal para cubrir todas las rutas de la ciudad en los tres turnos.

Mencionó que se requieren un mínimo de 40 camiones más y la contratación de 60 trabajadores para poder cubrir las 106 rutas de recolección que hay en la ciudad, y eliminar el tercer turno de trabajo.

“La intención de ellos es bajarle al tiempo extra pero mientras no estén las condiciones no lo van a lograr. Toda la vida se ha pagado tiempo extra precisamente por falta de carros y la falta de personal no solo en el área recolección de basura, también en bacheo, parques y jardines, panteones, y otras dependencias”, dijo.

Mantienen mesa de diálogo

Díaz Olguín mencionó que actualmente se encuentran en mesas de negociación con el Ayuntamiento revisando los puntos del contrato colectivo de trabajo, donde se incluye el tema de las horas extras, y cada parte está presentando sus propuestas.

A más tardar la primera semana de diciembre deberán firmarse dicho documento.

“De hecho nosotros ya le hicimos saber a ellos como autoridades que mientras no estén las condiciones dadas de recolección van a seguir pagando a tiempo extra”, aseveró.

El líder sindical explicó que la ley estipula que se deben pagarse nueve horas a la semana de tiempo extra para no afectar a los trabajadores, pero si la dependencia requiere del servicio del trabajador se le puede pagar más, y el pago dependerá del salario de cada trabajador.

Por otro lado, comentó que también se revisando el tema de las prejubilaciones que se van a pasar a Isssteson la próxima semana, donde se planteará a las autoridades el tema de la jubilación inmediata, y compartida. Ahí son 233 trabajadores que están en proceso prejubilatorio.

En cuanto a las 600 plazas que se van a eliminar por parte del Ayuntamiento, algunas duplicadas y otras irregulares, afirmó que ningún sindicalizado está en este proceso.