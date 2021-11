Es Britney Spears completamente libre

La tarde de ayer en una audiencia en un tribunal de Los Ángeles, la jueza Brenda Penny puso fin a la tutela de la actriz y cantante a la que ha estado sometida por 13 años

La tarde de ayer en una audiencia en un tribunal de Los Ángeles, la jueza Brenda Penny puso fin a la tutela de Britney Spears, a la que ha estado sometida por 13 años.

«El tribunal determina que la tutela de la persona y el patrimonio de Britney Jean Spears ya no es necesaria», dijo la jueza durante la audiencia en la que Britney no estuvo presente.

Se reporta que la audiencia fue breve y se desarrolló sin contratiempos, pues ninguno de los involucrados presentó objeción alguna a la decisión.

«Yo solo quiero agradecer a todos por el apoyo, a los fans a los medios y todos, muchas gracias», agregó Mathew Rosengart, el abogado de Britney, a las afueras de la corte.

Aunque se desconocen los detalles de cómo continuarán las cosas para la cantante, sus abogados presentaron un plan para que la transición (a la libertad) sea ordenada y segura para Britney, tanto en el aspecto personal como en el financiero.

También, se informó que Jodi Montgomery, la tutora temporal de Britney, forma parte del plan de transición, así que por el momento continuará acompañando a la cantante, pero el abogado aseguró que no implica ninguna amenaza para ella.

«La Sra. Montgomery permanecerá en su vida; estará ahí para ella. La Sra. Spears puede vivir una vida segura, feliz y satisfactoria después de esta tutela», agregó el abogado.

Quien tampoco desaparecerá del panorama es el contador John Zabel, quien reemplazó al padre de Britney en el manejo de su fortuna, él seguirá trabajando para Britney y teniendo cierto control sobre sus bienes.