Entregarán un Latin Grammy a Emmanuel

Por la profundidad de sus letras, la emotividad de su interpretación y la explosividad de sus presentaciones, la carrera de Emmanuel llegó para cambiar la industria de la balada y el pop en México, y lo llevó a coronarse como uno de los artistas más queridos y reconocidos del gremio.

Y es que pese a las nuevas modas, ritmos y talentos, no hay quien no reconozca o tararee los éxitos que han acompañado su trayectoria, como «La Chica de Humo», «Toda la Vida», «Quiero Dormir Cansado» o «Todo Se Derrumbó». Tampoco, quien no identifique algunos de sus enérgicos pasos de baile.

Ese impacto será reconocido con el Premio a la Excelencia Musical en la entrega anual del Grammy Latino, en su edición 22, que se llevará a cabo el jueves 18 de noviembre en Las Vegas, a partir de las 20:00 horas, transmitido por Univision.

«Para mí este premio es muy importante porque se trata de qué has aportado tú a la música, y mi camino ha sido innovador en muchas cosas, entre la forma de hacer los videos, la música, las canciones, las presentaciones. Siempre fue el buscar traer algo diferente o intentarlo, porque no siempre lo logras, pero creo que buscar ese cambio ha sido una constante en mi carrera.

«Y eso trae consigo sacrificios y muchos riesgos, porque puedes atinarle o no, pero afortunadamente ha salido positivo todo este esfuerzo y esta entrega. Ha sido una carrera muy bonita, y por eso, el que este premio llegue a mis manos es muy importante para mí, para la gente que me sigue, y, sobre todo, para mi familia», expresó el cantante, en entrevista por video.

Esa distinción también la recibirán día Joaquín Sabina, Gilberto Santa Rosa, Fito Páez, Milly Quezada, Martinho Da Vila y Sheila E. & Pete Escovedo. El intérprete mexicano, al recibir la noticia, dijo sentirse honrado y espera ansioso sostener el galardón entre sus manos, pues será un momento que enmarcará todo lo que ha construido en 44 años de carrera.