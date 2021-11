Enorgullece a Aragón vigencia de «Mirada de Mujer»

Han pasado casi 25 años desde que Angélica Aragón conquistó a los espectadores con su rol de María Inés Domínguez en la telenovela «Mirada de Mujer«.

El melodrama de TV Azteca era una adaptación del programa colombiano «Señora Isabel» (1993), escrito por Bernardo Romero. La historia, sobre una mujer que es abandonada por su esposo y luego se enamora de un hombre más joven que ella, fue un gran éxito en distintos lugares.

Prueba del impacto duradero de la trama colombiana es que ahora, Televisa transmite una nueva versión de la historia: el melodrama «Si Nos Dejan«, protagonizado por Mayrín Villanueva.

Y para Angélica Aragón, ver cómo la historia regresa a la pantalla chica, en una nueva adaptación, es un motivo para celebrar.

«A mí me llena de satisfacción porque estamos volviendo a despertar esa solidaridad con ese personaje feminista que es María Inés. El que (Señora Isabel) tenga todas estas nuevas versiones a mí me habla de que la propuesta de Romero es sólida, me parece que el tema sigue vigente y qué bueno que se retome y se hagan todas estas versiones y ojalá que una supere a la otra», expresó en entrevista.

«Mirada de Mujer» (1997-1998), telenovela en la que la actriz compartió créditos con Ari Telch, Fernando Luján, Bárbara Mori, Margarita Gralia y Plutarco Haza, entre otros, se convirtió en uno de los títulos predilectos de la audiencia, lo que ella atribuye al alto nivel de calidad detrás del el proyecto.

«Me han dicho que en redes sociales hay mucha comunicación mientras está al aire la telenovela, lo cual me parece que habla de una propuesta que no se ha ido porque sigue teniendo un gran nivel de calidad en su propuesta visual, en el formato, en las actuaciones. Nos aprendimos todo de memoria todo y todo estaba ensayado como en teatro.

«Nuestro director venía del teatro y esa mancuerna que hizo con Jorge Ríos, nuestro director de cámara, de alguna manera innovó el lenguaje dentro de la telenovela con una propuesta en la que las cámaras son las que trabajan para el actor y no al revés», destacó.