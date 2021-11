Falta atención y orden en las oficinas administrativas del Seguro Social en Hermosillo

Los gobiernos federal, estatal y municipal, no están haciendo nada para evitar el contagio del coronavirus y como prueba de esto, tenemos que, en las oficinas administrativas del Seguro Social, son grandes los amontonamientos de personas para entrar a arreglar cualquier trámite por más insignificante que este sea.

La gente tiene que perder toda la mañana y madrugar para ser atendida, porque si no, es imposible arreglar su problema. Yo pensaba que esas situaciones ya habían quedado atrás, después de tantos adelantos tecnológicos, pero no es así.

Tenía tiempo que no visitaba estas oficinas, pero por un error en mi documentación por culpa del Seguro Social-Banamex, las vueltas las tuve que hacer yo, primero en la clínica 37 del IMSS que se localiza frente a la Fiscalía Estatal, después en Banamex y ahora en Seguro de la calle Juárez, pero no se puede avanzar por tanta burocracia.

A tres años de la Cuarta Transformación la atención en el IMSS no ha cambiado y al parecer va como el cangrejo, para atrás. La preocupación son los amontonamientos de personas que se registran en la entrada principal que corren el riesgo de contagio del Covid-19.

El Seguro Social no está haciendo nada para evitar las aglomeraciones, por lo que las autoridades estatales y municipales, cuando menos deberían de poner orden en la muchedumbre que tienen bloqueada la entrada principal de las oficinas administrativas, además de las colas que se hacen para otros asuntos, que no guardan la sana distancia entre una persona de otra.

El cubre boca si lo portaban, porque si no, no los dejan entrar al edificio. Todo esto que les planteo, tiene solución, solo es cuestión que tanto el IMSS, como los derechohabientes pongan algo de su parte.

Por otra parte, tanto el IMSS y Issste, son una bendición para la ciudadanía, porque no sé qué haríamos sin estas dos instituciones que atienden a la mayoría de los mexicanos, pero después de tantos años, las autoridades no encuentran la forma de poner orden en la atención al público. Creo que es cuestión de querer, lo que pasa es no quieren los funcionarios de estas dos instituciones y mientras no quieran seguirán teniendo estos problemas. El ISSSTE tiene mejor atención, porque tienen menos derechohabientes, porque nada más atiende a los trabajadores del gobierno federal.

Hoy a las 22:00 horas terminan los descuentos en contribuciones municipales

Este martes 30 de noviembre a las 22:00 horas terminan los descuentos por el Buen Fin que el Ayuntamiento de Hermosillo ofrece como una forma de apoyar la economía de las familias de esta capital, confirmó Yazmina Anaya, directora de Ingresos de Tesorería Municipal. Los ciudadanos a quienes se les hayan acumulado recargos por atraso en el pago de predial, traslado de dominio, multas administrativas y de tránsito, tienen hasta esa fecha para beneficiarse con una quita de recargos del cien por ciento, pagando en una sola exhibición, señaló.

También un 100 por ciento de descuento en la base al Derecho de Almacenaje de Vehículos en depósitos municipales, el cual aplica únicamente en Centros de Atención de Tesorería.

Las multas de tránsito se podrán pagar con un 50 por ciento del monto original y sin recargos, de manera automática proporcionando el número de placa del vehículo. En este caso aplican restricciones.

La funcionaria en la administración que encabeza Antonio Astiazarán Gutiérrez reveló que el plan de estímulos fiscales por el Buen Fin que está por finalizar ha tenido una muy buena respuesta por parte de las y los ciudadanos de esta capital y eso es evidencia de confianza en el buen uso de los recursos que ingresen por estos conceptos al erario municipal.

Agradeció a quienes han aprovechado para ponerse al corriente con su predial y recomendó a quienes aún mantienen adeudos a acercarse a alguno de los Centros de Atención de Tesorería para el análisis de su situación en lo particular, con la certeza de que habrá disposición para llegar a algún convenio de pago que le resulte atractivo.

Agua de Hermosillo y Promotora Inmobiliaria operan su propio programa de descuentos. Quienes requieran mayor información al respecto pueden solicitarla por medio del WhatsApp 6624-75-71-33, manifestó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

